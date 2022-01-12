Гороскоп на 12 января 2022 года для Овнов
Астрологи советуют Овнам внимательнее прислушиваться к тому, что говорят им другие и не стесняться признавать собственную неправоту.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Тельцов
Тельцам стоит держать себя в руках и не давать волю эмоциям. На работе будьте сдержанными и не разжигайте конфликтов.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Близнецов
Близнецы преуспеют в этот день, если будут действовать самостоятельно. Вы можете полагаться на коллег, но пусть большая часть дела будет оставаться за вами.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Раков
Астрологи не советуют Ракам беспокоиться по пустякам. В вашей жизни все произойдет так, как должно быть, просто надо немного подождать.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Львов
Львов ждет монотонная работа в первой половине дня, впрочем ближе к вечеру появятся хорошие перспективы для отличного проведения времени.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 12 января 2022 для Дев
Астрологи не советуют Девам спешить, чтобы достичь все и сразу. Выполняйте задания постепенно и не пытайтесь сделать несколько дел за один подход.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 12 января 2022 для Весов
Весам сегодня почему-то будет очень трудно найти общий язык с родителями. Постарайтесь не усугублять ситуацию претензиями, лучше выберите другое время для откровенного разговора.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Скорпионов
Скорпионов ждет благоприятный день. В первой половине дня вас ждут денежные поступления с дополнительными средствами за хорошо проделанную работу в декабре.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Стрельцов
У Стрельцов сегодня будет напряженный день. Много дел вам так и не удастся уладить, поэтому придется перенести на другие дни.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Козерогов
Козерогов ждет спокойный день. Если решите куда-то выйти погулять, то получите активный и насыщенный вечер.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Водолеев
Водолеи сегодня будут решительно настроены, поэтому смогут самостоятельно добиться хороших результатов. Не бойтесь общения с незнакомыми людьми, впоследствии они могут для вас стать добрыми друзьями.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 12 января 2022 года для Рыб
День благоприятен для налаживания личной жизни. Если кто-то проявляет к вам знаки внимания, перестаньте их упорно не замечать.