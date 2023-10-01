Гороскоп на 1 жовтня: як розпочнеться місяць у всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 жовтня прогнозує Ракам пошук ділових партнерів та нових зв'язків. Плани у Дів можуть різко змінитися. У Скорпіонів виникнуть труднощі.
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Гороскоп на 1 жовтня вересня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Овнів
У цю неділю Овнам потрібно зробити те, на що не вистачає часу в інші дні. Це час з родичами, творчість чи улюблені хобі.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Тельців
Тельцям краще зосередитися на своїй кар'єрі. У вас є можливості покращити своє становище на роботі. Не бійтесь спілкуватися з керівництвом.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Близнюків
Цей день для Близнюків сприятливий для того, щоб навести порядок у своєму домі. Потрібно позбутися непотрібних речей, які захламлюють простір.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Раків
День сприятливий для пошуку ділових зв'язків та партнерів, які допоможуть у бізнесі. Потрібно бути впевненим у собі та показуватись як експерт у своїй сфері.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Левів
Астрологи радять Левам зробити приємне близькій людині. Дізнайтесь про її хобі, захоплення, щоб підібрати вдалий подарунок.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Дів
Дівам краще не будувати масштабних планів, бо вони можуть різко змінитися через непередбачувані обставини. Потрібно буде адаптовуватись та продемонструвати гнучкість.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Терезів
Якщо сьогодні перед вами постане неприємне завдання, краще вирішити його одразу. Інакше воно набридатиме вам довгий час та спричинятиме постійні хвилювання.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Скорпіонів
На роботі у Скорпіонів можуть виникати труднощі. Щоб все швидко розв'язалося, треба проявити лідерські якості.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Стрільців
Стрільцям заборонено відмовляти у допомозі тим, хто може до вас звернутися в цей день. Потрібно не тільки проявити увагу, але й надати психологічну підтримку.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Козорогів
У Козорогів це сприятливий день для подорожі. Є можливість добре відпочити та провести хороший день у компанії близької людини.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Водоліїв
Якщо ви на роботі припустилися помилок, не очікуйте, що зможете просуватися далі. Треба виправитися та зрозуміти, що спричинило ці неправильні дії.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Риб
Рибам потрібно ухвалити важливе рішення – від нього може залежати ваше майбутнє. Не бійтесь покластися не лише на свій розум, але й на інтуїцію.