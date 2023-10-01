Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

До слова 3 знаки зодіаку, які сьогодні матимуть складну розмову з партнером

Гороскоп на 1 жовтня вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Овнів

У цю неділю Овнам потрібно зробити те, на що не вистачає часу в інші дні. Це час з родичами, творчість чи улюблені хобі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Тельців

Тельцям краще зосередитися на своїй кар'єрі. У вас є можливості покращити своє становище на роботі. Не бійтесь спілкуватися з керівництвом.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Близнюків

Цей день для Близнюків сприятливий для того, щоб навести порядок у своєму домі. Потрібно позбутися непотрібних речей, які захламлюють простір.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Раків

День сприятливий для пошуку ділових зв'язків та партнерів, які допоможуть у бізнесі. Потрібно бути впевненим у собі та показуватись як експерт у своїй сфері.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Левів

Астрологи радять Левам зробити приємне близькій людині. Дізнайтесь про її хобі, захоплення, щоб підібрати вдалий подарунок.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Дів

Дівам краще не будувати масштабних планів, бо вони можуть різко змінитися через непередбачувані обставини. Потрібно буде адаптовуватись та продемонструвати гнучкість.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Терезів

Якщо сьогодні перед вами постане неприємне завдання, краще вирішити його одразу. Інакше воно набридатиме вам довгий час та спричинятиме постійні хвилювання.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Скорпіонів

На роботі у Скорпіонів можуть виникати труднощі. Щоб все швидко розв'язалося, треба проявити лідерські якості.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Стрільців

Стрільцям заборонено відмовляти у допомозі тим, хто може до вас звернутися в цей день. Потрібно не тільки проявити увагу, але й надати психологічну підтримку.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Козорогів

У Козорогів це сприятливий день для подорожі. Є можливість добре відпочити та провести хороший день у компанії близької людини.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Водоліїв

Якщо ви на роботі припустилися помилок, не очікуйте, що зможете просуватися далі. Треба виправитися та зрозуміти, що спричинило ці неправильні дії.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 жовтня 2023 для Риб

Рибам потрібно ухвалити важливе рішення – від нього може залежати ваше майбутнє. Не бійтесь покластися не лише на свій розум, але й на інтуїцію.