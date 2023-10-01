Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
К слову 3 знака зодиака, которые сегодня будут иметь сложный разговор с партнером
Гороскоп на 1 октября сентября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Овнов
В это воскресенье Овнам нужно совершить то, на что не хватает времени в другие дни. Это время с родственниками, творчество или любимые хобби.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Тельцов
Тельцам лучше сосредоточиться на своей карьере. У вас есть возможность улучшить свое положение на работе. Не бойтесь общаться с руководством.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Близнецов
Этот день для Близнецов благоприятен для того, чтобы навести порядок в своем доме. Нужно избавиться от ненужных вещей, захламляющих пространство.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Раков
День благоприятен для поиска деловых связей и партнеров, которые помогут в бизнесе. Нужно быть уверенным в себе и показываться как эксперт в своей сфере.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Львов
Астрологи советуют Львам сделать приятное близкому человеку. Узнайте о ее хобби, увлечениях, чтобы подобрать удачный подарок.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Дев
Девам лучше не строить масштабных планов, потому что они могут резко измениться из-за непредвиденных обстоятельств. Надо будет адаптироваться и продемонстрировать гибкость.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Весов
Если сегодня перед вами встанет неприятная задача, лучше решить ее сразу. Иначе оно будет надоедать вам долгое время и вызывать постоянные волнения.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Скорпионов
На работе у Скорпионов могут возникать проблемы. Чтобы все быстро решилось, нужно проявить лидерские качества.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Стрельцов
Стрельцам запрещено отказывать в помощи тем, кто может обратиться к вам в этот день. Следует не только проявить внимание, но и оказать психологическую поддержку.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Козерогов
У Козерогов это благоприятный день для путешествия. Есть возможность отдохнуть и провести хороший день в компании близкого человека.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Водолеев
Если вы на работе допустили ошибки, не ожидайте, что сможете продвигаться дальше. Надо исправиться и понять, что повлекло эти неправильные действия.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 октября 2023 для Рыб
Рыбам нужно принять важное решение – от него может зависеть ваше будущее. Не бойтесь положиться не только на свой разум, но и на интуицию.