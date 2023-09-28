Астрологи составили список знаков зодиака, проявляющих себя как плохие друзья и товарищи. Сюда попали Овен, Дева, Скорпион и Водолей, пишет 24 Канал.

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Овен

В близком общении с Овнами необходимо быть очень ограниченными. Они очень часто обманывают и называют это ложью во благо.

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Дева

Представители этого знака зодиака сами по себе очень уязвимы. Они могут обижаться по пустякам, поэтому с ними сложно выстраивать хорошую коммуникацию и дружбу.

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Скорпион

Скорпионы довольно эгоцентричны. Они не хотят дружить с людьми, которые не радуют их эго. Им легко оставить своих друзей – это тот знак, который в беде может бросить.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Часто Водолеи не умеют ценить помощь и знаки внимания от окружающих. Они не готовы соответствовать взаимности.

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