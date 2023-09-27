В октябре этого года Раки и Козероги смогут раскрыть свой потенциал по полной, пишет 24 Канал. Они получат весомые шансы карьерного роста и финансовый успех в придачу.

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Рак

У раков есть шансы подняться на новый уровень в карьере благодаря своей целеустремленности и устойчивости. Октябрь будет благоприятен для их признания как профессионала и лидера в сфере. Увеличения дохода также ждет Раков.

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Козерог

Козероги в октябре могут получить высокий пост или принять участие в важном проекте. Это потребует лидерских качеств и назойливости. Важно быть готовым к ответственности и демонстрировать все умения, чтобы обрести авторитет.

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