Астрологи склали список знаків зодіаку, які проявляють себе як погані друзі та товариші. Сюди потрапили Овен, Діва, Скорпіон та Водолій, передає 24 Канал.

Цікаво Небувалий успіх: на 2 знаків зодіаку чекає кар'єрний зліт вже у жовтні

Овен

У близькому спілкуванні з Овнами потрібно бути дуже обмеженими. Вони дуже часто обманюють та називають це брехнею на благо.

Гороскоп для Овнів

Діва

Представники цього знака зодіаку самі по собі дуже вразливі особистості. Вони можуть ображатися на дрібниці, тому з ними складно вибудовувати хорошу комунікацію та дружбу.

Гороскоп для Дів

Скорпіон

Скорпіони доволі егоцентричні. Вони не хочуть товаришувати з людьми, які не тішать їхнє его. Їм легко залишити своїх друзів – це саме той знак, який у біді може покинути.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Частенько Водолії не вміють цінувати допомогу та знаки уваги від оточення. Вони не готові відповідати взаємністю.

Гороскоп для Водоліїв