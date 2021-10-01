Читайте також Гороскоп на тиждень 27 вересня – 3 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 1 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Овнів
День вдалий для прийняття важливих рішень, перестаньте спілкуватися у своїх можливостях. Також у цей день варто віддати всі борги.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Тельців
Будьте сьогодні активними, рішучими та працьовитими. День подарує вам всі можливості, щоб ви досягнули пставлених цілей.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Близнюків
Не зупиняйтеся в цей день на досягнутому. Підкорюйте нові вершини, а зорі вам будуть в усьому допомагати.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Левів
Не соромтеся у цей день проявляти свої організаторські здібності. День вдалий для робочих поїздок та нових пропозицій.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Дів
У цей день не рекомендовано розголошувати свої задуми. Розповісти про свої досягнення ви зможете згодом.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Терезів
День вдалий для особистого розвитку. Вільний час присвятіть спорту та зустрічам з хорошими друзями.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Скорпіонів
День найкраще підходить для виконання домашніх справ. Вечір варто присвятити вивченню іноземної мови.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Стрільців
У першій половині дня Стрільцям треба вирішити питання, які не дають спокою кілька днів. Потім можете займатися робочими завданнями та рутинними справами.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Козерогів
У цей день добре думайте над прийняттям важливих рішень, оскільки можете наробити багато помилок.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Водоліїв
У цей день Водолії отримають приємні новини та сюрприз від коханої людини. Також присвятіть цей день своїм родичам.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 жовтня 2021 для Риб
У цей день не варто конфліктувати та доводити свою правоту. Ваша прямолінійність може зіграти у вами у злий жарт.