День удачен для завершения старых дел, новые проекты начинать не стоит. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Овнов

День удачный для принятия важных решений, перестаньте общаться в силу своих возможностей. Также в этот день стоит отдать все долги.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Тельцов

Будьте сегодня активными, решительными и трудолюбивыми. День подарит вам все возможности, чтобы вы достигли поставленных целей.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Близнецов

Не останавливайтесь в этот день на достигнутом. Покоряйте новые вершины, а звезды вам во всем будут помогать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Раков

Не стоит сомневаться в своих силах. Приступайте к выполнению задач постепенно, и сможете выполнить все, что запланировали. Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Львов

Не стесняйтесь в этот день проявлять свои организаторские способности. День удачный для рабочих поездок и новых предложений.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Дев

В этот день не рекомендуется разглашать свои планы. Рассказать о своих достижениях вы сможете позже.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Весов

День удачен для личного развития. Свободное время посвятите спорту и встрече с хорошими друзьями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Скорпионов

День лучше всего подходит для выполнения домашних дел. Вечер стоит посвятить изучению иностранного языка.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Стрельцов

В первой половине дня Стрельцам надо решить вопросы, которые не дают покоя несколько дней. Затем можете заниматься рабочими задачами и рутинными делами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Козерогов

В этот день хорошо подумайте над принятием важных решений, так как можете наделать много ошибок.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Водолеев

В этот день Водолеи получат приятные новости и сюрприз от любимого человека. Также посвятите этот день своим родственникам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 октября 2021 для Рыб

В этот день не стоит конфликтовать и доказывать свою правоту. Ваша прямолинейность может сыграть в вами в злую шутку.