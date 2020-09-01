Гороскоп на сьогодні, 1 вересня 2020 року, радить Ракам врівноважено реагувати на критику, а Стрільцям рекомендує починати нову справу. Читайте гороскоп на 1 вересня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У перший день осені у вас є шанс подивитися на старі проблеми під новим кутом зору та переглянути своє ставлення до них. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Овнів

Сьогодні на Овнів чекає виконання важливої місії. Вам буде важко примиритися з помилками і вам легко вдаватиметься критика. День вдалий для турботи про своє здоров’я та красу. То ж замість того, щоб шукати недоліки інших – приділіть більше часу собі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Тельців

Тельців огорне світ мрій та спогадів, що у додачу до сонливого стану може стати причиною неякісного виконання роботи. Не дивуйтеся не надто втішеним поглядам керівника, який такий настрій може легко помітити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Близнюків

Близнюків сьогодні можуть засипати порадами щодо того, як вести справи та жити. Не беріть собі до голови вказівки інших людей. Ви самі можете визначити, що для вас добре, а що – погано.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Раків

Не чекайте на похвали зі сторони – ви самі здатні зрозуміти, наскільки якісно ви виконуєте роботу та побачити, що потрібно покращити. На критику варто реагувати врівноважено – слухати, але надто нею не перейматися.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Левів

Фінансова сторона життя сьогодні буде особливо активною – можна розбагатіти і отримати додатковий прибуток, а можна і натрапити на чималі втрати. Тому варто обмежити справи з фінансами та бути уважним до деталей.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Дів

У цей день можливі проблеми пов'язані з відчуттям близькості. Особливо це стосується тих, хто втратив впевненість у своєму партнері або пристрасть у стосунках. Не дозволяйте цій ситуації тривати довгостроково: вирішіть проблему, інакше відстань між вами стане непереборною.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Терезів

Тим, хто нарікає на рутину та на те, що в житті нічого не змінюється, – варто брати ситуацію в свої руки. Наважитися на ризик буває важко, але результат дає нам новий досвід та відчуття того, що ми зробили все, що могли і не дали життю пройти повз.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Скорпіонів

Не варто брати провини чи невдачі інших на свій рахунок, навіть якщо вони вас у цьому звинувачують. Кожен самостійно відповідає за свої рішення, думки та емоції. Не варто боятися розчарувати інших – перш за все варто подбати про свій спокій.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Стрільців

Сьогодні вдалий день, щоб перетворити ідеї у план дій. Не бійтеся починати – головне написати перший пункт і далі справа піде. Якщо витратите трохи часу на продумування стратегії – справа матиме високі шанси увінчатися успіхом.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Козерогів

Будь-яке переміщення, яке виходить за межі вашої звичної діяльності, піде на користь. У буденних справах клопотів виникати не повинно, а тому є високі шанси провести день у гарному настрої.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Водоліїв

Водоліїв сьогодні мають шанси розгадати таємниці, над якими вони морочили голову останні кілька тижнів. Найімовірніше, виявиться, що всі загадки мали свої причини. У другій половині дня ймовірні зриви запланованого та порушення графіків.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 вересня 2020 для Риб

Не варто надто перейматися через зрив домовленостей, зустрічей, помилок на роботі. Уже у найближчому часі ви побачите, що "провал" насправді відкрив вікно нових, непомічених до того можливостей.