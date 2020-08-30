Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку радить брати вдачу у свої руки. Ініціативність принесе вам добрі плоди. Завзятість, сила та енергійність дозволять вирішити усі справи. Читайте гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Овна

Цього тижня Овнам треба більше уваги приділити спілкуванню з рідними та друзями. Це важливо зробити для того, аби не втратити з ними зв'язок. Декілька хвилин розмови на день не заберуть у вас багато часу, але ви завжди будете в курсі всіх справ.

Тиждень буде доволі емоційно напруженим. У вашому житті стануться деякі події, яких ви зовсім не очікували, відповідно – зміняться ваші плани та цілі. Будьте обережними та не наробіть дурниць про які будете згодом жаліти. Головна порада – не піддавайтеся на провокації.

На вихідних у вас буде гостре бажання вплутатися в авантюру, втім зорі категорично не рекомендують це робити в суботу чи неділю. Вихідні приділіть спокійному та неквапливому вирішенню поточних справ.

Сприятливий день: 2 вересня

Несприятливий день: 3 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Тельця

Тельцям цього тижня бажано не кидатися в авантюри. Не беріть участь в службових інтригах, адже це все може обернутися проти вас. Для досягнення бажаних результатів використайте тактовність, гнучкість і вміння йти на розумний компроміс.

Уважніше придивіться до нових ідей, навіть, якщо вони здадуться вам абсурдними. Не займайтеся фінансовими питаннями, поки все не стане на свої місця. Руйнуванням створеного та випробуваного часом займатися не треба.

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На вихідних постарайтеся уникати фізичної втоми та перевантаження. Постарайтеся звести до мінімуму всі робочі питання. Перемкніться на себе та дозвольте собі повноцінно відпочити.

Сприятливий день: 4 вересня

Несприятливий день: 1 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Близнюків

Цього тижня намагайтеся більше слухати і спостерігати. Це допоможе вам відновити сили. Вільний час проведіть в тиші, за книжкою або прослуховуванням улюбленої музики. Ймовірно, вам захочеться отримати від нового тижня все й одразу, але зорі радять утриматися від такого бажання.

Навчіться контролювати свої емоції, відновіть свої душевні сили та переведіть фокус на себе – це допоможе сконцентруватися на головному.

Ваш доленосний орієнтир на вихідні – самоосвіта, тренування інтелекту, підвищення рівня ерудиції. Брак знань треба терміново компенсувати, адже він потрібен для розвитку в тій галузі, в якій зосереджена ваша робота.

Сприятливий день: 3 вересня

Несприятливий день: 4 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Рака

Цього тижня Ракам будуть важко даватися робочі завдання. Ви можете відчути злість і роздратованість на себе, тож вам прийдеться просити допомоги в колег. Але якщо ви повірите у свої сили, то у вас все неодмінно вийде. Головне – не здаватися.

Якщо ви ніколи не займалися йогою, то саме час записатися на курси. Йога – це дисципліна, яка допоможе вам досягнути душевної та фізичної гармонії. За можливості – більше займайтеся спортом. Фізичні навантаження допоможуть зміцнити м'язи та набратися енергії.

Якщо у вашому житті хтось буде поводитися з вами грубо та не ввічливо – не бійтеся йому про це сказати, тим самим, завоюєте авторитет та повагу в очах інших людей.

Сприятливий день: 1 вересня

Несприятливий день: 5 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Лева

Левам цього тижня астрологи радять зайнятися покращенням побутових умов. Якщо ви давно хотіли переїхати в краще помешкання, то не чекайте вдалого часу для цього, а вже з відтепер шукайте нове житло.

Для Левів тиждень не буде вирізнятися якимись особливими змінами. Ви, як завжди, будете багато часу приділяти роботі та домашнім справам. Однак астрологи радять не забувати про себе та відпочивати.

На вихідних ви вперто будете наздоганяти той ритм життя, який опустили. Втім зверніть увагу, що деякі справи з вашого списку вже неактуальні, тож їх вирішувати не потрібно. Власникам автомобілів варто бути обережними на дорозі, особливо у вечірній час.

Сприятливий день: 4 вересня

Несприятливий день: 1 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Діви

На Дів цього тижня будуть чекати важливі справи та проєкти. Будьте впевненими в собі та намагайтеся уникати безініціативності. Вам варто більше часу приділяти на робочі завдання, які згодом принесуть свої плоди.

В особистих питаннях намагайтеся зберігати холодний розум, адже можете потрапити в не дуже хорошу ситуацію. Більше уваги приділяйте вашому партнеру та спробуйте відверто обговорити всі теми, які хвилюють вас обох.

Також не забувайте про власне здоров'я. В кінці тижня уникайте шкідливу їжу та алкоголь. На вихідних чекайте приїзду гостей з якими ви давно не бачилися.

Сприятливий день: 2 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Терезів

Терезам цього тижня обов'язково треба звернути увагу на проєкти, які пов'язані з освітою і спортом. Ймовірно, у другій половині тижня ви здійсните важливу покупку.

В кінці тижня можуть з'явитися деякі труднощі, можливі непередбачені витрати. У робочих питаннях потрібно проявити творчий підхід, будьте готовими до відрядження. Будьте обережні, проявіть вроджені працьовитість і відповідальність, щоб уникнути звинувачень у непрофесіоналізмі.

Небезпеки для здоров'я у Терезів немає, втім варто ретельно про себе подбати. Ваш організм хоче трохи сонця і тепла, тому, якщо у вас є можливість – відправтеся на відпочинок.

Сприятливий день: 5 вересня

Несприятливий день: 2 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіонам рекомендовано слідкувати за грошима. Цілком можливо, що вам доведеться витратити набагато більше, аніж ви очікували.

Тиждень для усіх представників знаку буде сповнений бадьорої енергії та сили, направленої в позитивне русло. Його бажано присвятити добродійності та відпочинку.

Вихідні краще провести у спокої та детально розібратися із завданнями, які ви поставили собі. Варто бути обачними до здоров'я, не перевантажуйте організм шкідливою їжею.

Сприятливий день: 3 вересня

Несприятливий день: 4 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Стрільця

Стрільцям цього тижня варто забути про безглузді розмови з непотрібними людьми та посиденьки після роботи. Не витрачайте намарно свій час. Контролюйте свою розмову і не розповідайте дуже особисті речі малознайомим людям, адже це може піти вам не на користь. Щоб якнайкраще провести тиждень – поставте чітку і зрозумілу ціль, яка є для вас важливою і посприяйте її виконанню.

Не відмовляйте собі у задоволенні витратити гроші на великі покупки. Цей тиждень для цього дуже сприятливий – куплені речі прослужать дуже довго. Втім контролюйте свої фінансові витрати, за можливості почніть відкладати гроші, адже незабаром вони вам знадобляться.

Другу половину тижня постарайтеся робити лише те, що приносить вам задоволення. Не заставляйте себе робити ті справи, які приносять вам дискомфорт. Відпочиньте та наберіться сил для реалізації вашого давнього задуму.

Сприятливий день: 6 вересня

Несприятливий день: 5 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Козерога

Козероги цього тижня будуть повністю відповідати своєму знакові. Ваша завзятість, сила, енергійність та впертість дозволить вам вирішити усі справи, які, здавалося б, треба досягати дуже довгий час. Втім, аби не втратити запалу, астрологи радять приступати до завдань поступово і не робити все відразу.

Цього тижня будьте обережні із заняттям спортом та фізичною працею, є ризик отримати травму або постраждати від надмірної перевтоми. Не вимучуйте себе за один раз, краще декілька разів підіть в зал та розвантажте свої завдання.

Друга половина тижня сприятлива для роздумів про ваше майбутнє. Подумайте чи задовільняє вас те коло середовища в якому ви знаходитеся та що б вам хотілося змінити. Також займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати кошти. Зекономлені гроші вам неабияк знадобляться вже зовсім скоро.

Сприятливий день : 1 вересня

Несприятливий день: 6 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Водолія

Новий тиждень принесе Водоліям зміни. Якщо ви запланували подорож, то цілком ймовірно, що в період вашого відпочинку у вас виникне новий захоплюючий роман. Не бійтеся таких змін, вони підуть вам лише на користь.

Відносини з керівництвом та колегами покращаться, вам можуть запропонувати підвищення зарплати, або ж запропонують цікавий високооплачуваний проєкт. Не бійтеся брати на себе відповідальність. Результат не змусить вас довго чекати.

У суботу очікуйте на сюрприз, від якого ви будете приємно здивовані. Контролюйте свої речі в громадському транспорті, адже можете натрапити на шахрая. Не будьте впертими, адже ваша імпульсивність загрожує сваркою з близькими. У неділю імпульсивність і впертість можуть посварити вас з близькими людьми.

Сприятливий день: 1 вересня

Несприятливий день: 2 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 для Риб

Риби цього тижня будуть у поганому настрої і всіляко зачіпатимуть оточуючих. На початку тижня ви будете поступати трішки необдумано. Втім не варто займатися самоосудом. Ваш настрій покращиться із плином подій, які прийдуть у ваше життя.

Ваша домашня атмосфера буде бажати кращого. Діти будуть дуже часто капризувати, скандалити і драматизувати усі події. Під впливом цього ви будете дуже роздратованими. Проявіть максимум ніжності, аби налагодити зв'язок зі своїми близькими.

На вихідних ви будете повні сил, тож вам захочеться зробити вдома генеральне прибирання, зробити усі справи, які у вас накопичилися та закрити усі гештальти. Якщо ви виділите час на фізичні навантаження, то будете перебувати у тонусі та хорошому настрої.

Сприятливий день: 31 серпня

Несприятливий день: 5 вересня