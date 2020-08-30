Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для всех знаков Зодиака советует брать удачу в свои руки. Инициативность принесет вам хорошие плоды. Упорство, сила и энергичность позволят решить все дела. Читайте гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Овна

На этой неделе Овнам надо больше внимания уделить общению с родными и друзьями. Это важно сделать для того, чтобы не потерять с ними связь. Несколько минут разговора в день не отнимут у вас много времени, но вы всегда будете в курсе всех дел.

Неделя будет довольно эмоционально напряженной. В вашей жизни произойдут некоторые события, которых вы совсем не ожидали, соответственно – изменятся ваши планы и цели. Будьте осторожными и не наделайте глупостей, о которых будете впоследствии жалеть. Главный совет – не поддавайтесь на провокации.

На выходных у вас будет острое желание ввязаться в авантюру, впрочем звезды категорически не рекомендуют это делать в субботу или воскресенье. Выходные уделите спокойному и неторопливому решению текущих дел.

Благоприятный день: 2 сентября

Неблагоприятный день: 3 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Тельца

Тельцам на этой неделе желательно не бросаться в авантюры. Не участвуйте в служебных интригах, ведь это все может обернуться против вас. Для достижения желаемых результатов используйте тактичность, гибкость и умение идти на разумный компромисс.

Внимательнее присмотритесь к новым идеям, даже если они покажутся вам абсурдными. Не занимайтесь финансовыми вопросами, пока все не станет на свои места. Разрушением созданного и испытанного временем заниматься не надо.

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На выходных постарайтесь избегать физической усталости и перегрузки. Постарайтесь свести к минимуму все рабочие вопросы. Переключитесь на себя и позвольте себе полноценно отдохнуть.

Благоприятный день: 4 сентября

Неблагоприятный день: 1 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Близнецов

На этой неделе старайтесь больше слушать и наблюдать. Это поможет вам восстановить силы. Свободное время проведите в тишине, за книжкой или прослушиванием любимой музыки. Вероятно, вам захочется получить от новой недели все и сразу, но звезды советуют воздержаться от такого желания.

Научитесь контролировать свои эмоции, восстановите свои душевные силы и переведите фокус на себя – это поможет сконцентрироваться на главном.

Ваш судьбоносный ориентир на выходные – самообразование, тренировка интеллекта, повышение уровня эрудиции. Нехватку знаний надо срочно компенсировать, ведь они нужны для развития в той области, в которой сосредоточена ваша работа.

Благоприятный день: 3 сентября

Неблагоприятный день: 4 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Рака

На этой неделе Ракам будут тяжело даваться рабочие задания. Вы можете почувствовать злость и раздраженность на себя, поэтому вам придется просить помощи у коллег. Но если вы поверите в свои силы, то у вас все непременно получится. Главное – не сдаваться.

Если вы никогда не занимались йогой, то самое время записаться на курсы. Йога – это дисциплина, которая поможет вам достичь душевной и физической гармонии. По возможности – больше занимайтесь спортом. Физические нагрузки помогут укрепить мышцы и набраться энергии.

Если в вашей жизни кто-то будет вести себя с вами грубо и не вежливо – не бойтесь ему об этом сказать, тем самым, завоюете авторитет и уважение в глазах других людей.

Благоприятный день: 1 сентября

Неблагоприятный день: 5 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Льва

Львам на этой неделе астрологи советуют заняться улучшением бытовых условий. Если вы давно хотели переехать в лучшее жилье, то не ждите удачного времени для этого, а уже отныне ищите новое жилье.

Для Львов неделя не будет отличаться какими-то особыми изменениями. Вы, как всегда, будете много времени уделять работе и домашним делам. Однако астрологи советуют не забывать о себе и отдыхать.

На выходных вы упорно будете догонять тот ритм жизни, который опустили. Впрочем обратите внимание, что некоторые дела из вашего списка уже неактуальны, поэтому их решать не нужно. Владельцам автомобилей стоит быть осторожными на дороге, особенно в вечернее время.

Благоприятный день: 4 сентября

Неблагоприятный день: 1 сентября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Девы

Дев на этой неделе будут ждать важные дела и проекты. Будьте уверены в себе и старайтесь избегать безынициативности. Вам стоит больше времени уделять рабочим заданиям, которые впоследствии принесут свои плоды.

В личных вопросах старайтесь сохранять холодный рассудок, ведь можете попасть в не очень хорошую ситуацию. Больше внимания уделяйте вашему партнеру и попробуйте откровенно обсудить все темы, которые волнуют вас обоих.

Также не забывайте о собственном здоровье. В конце недели избегайте вредную пищу и алкоголь. На выходных ждите приезда гостей, с которыми вы давно не виделись.

Благоприятный день: 2 сентября

Неблагоприятный день: 6 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Весов

Весам на этой неделе обязательно надо обратить внимание на проекты, которые связаны с образованием и спортом. Вероятно, во второй половине недели вы совершите важную покупку.

В конце недели могут появиться некоторые трудности, возможны непредвиденные расходы. В рабочих вопросах нужно проявить творческий подход, будьте готовыми к командировке. Будьте осторожны, проявите врожденное трудолюбие и ответственность, чтобы избежать обвинений в непрофессионализме.

Опасности для здоровья у Весов нет, впрочем стоит тщательно о себе позаботиться. Ваш организм хочет немного солнца и тепла, поэтому, если у вас есть возможность – отправьтесь на отдых.

Благоприятный день: 5 сентября

Неблагоприятный день: 2 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам рекомендовано следить за деньгами. Вполне возможно, что вам придется потратить гораздо больше, чем вы ожидали.

Неделя для всех представителей знака будет полна бодрой энергии и силы, направленной в позитивное русло. Его желательно посвятить благотворительности и отдыху.

Выходные лучше провести в спокойствии и детально разобраться с задачами, которые вы поставили себе. Стоит быть осмотрительными к здоровью, не перегружайте организм вредной пищей.

Благоприятный день: 3 сентября

Неблагоприятный день: 4 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Стрельца

Стрельцам на этой неделе стоит забыть о бессмысленных разговорах с ненужными людьми и посиделках после работы. Не тратьте напрасно свое время. Контролируйте свою речь и не рассказывайте очень личные вещи малознакомым людям, ведь это может пойти вам не на пользу. Чтобы как можно лучше провести неделю – поставьте четкую и понятную цель, которая является для вас важной и поспособствуйте ее выполнению.

Не отказывайте себе в удовольствии потратить деньги на крупные покупки. Эта неделя для этого очень благоприятна – купленные вещи прослужат очень долго. Впрочем контролируйте свои финансовые затраты, по возможности начните откладывать деньги, ведь вскоре они вам понадобятся.

Во вторую половину недели постарайтесь делать лишь то, что доставляет вам удовольствие. Не заставляйте себя делать те дела, которые приносят вам дискомфорт. Отдохните и наберитесь сил для реализации вашего давнего замысла.

Благоприятный день: 6 сентября

Неблагоприятный день: 5 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Козерога

Козероги на этой неделе будут полностью соответствовать своему знаку. Ваше усердие, сила, энергичность и упорство позволит вам решить все дела, которые, казалось бы, надо достигать очень долгое время. Впрочем, чтобы не потерять пыл, астрологи советуют приступать к заданиям постепенно и не делать все сразу.

На этой неделе будьте осторожны с занятием спортом и физическим трудом, есть риск получить травму или пострадать от чрезмерного переутомления. Не вымучивайте себя за один раз, лучше несколько раз пойдите в зал и разгрузите свои задачи.

Вторая половина недели благоприятна для размышлений о вашем будущем. Подумайте, удовлетворяет ли вас тот круг среды, в котором вы находитесь и что бы вам хотелось изменить. Также займитесь своими финансами и начните экономить средства. Сэкономленные деньги вам изрядно пригодятся уже совсем скоро.

Благоприятный день: 1 сентября

Неблагоприятный день: 6 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Водолея

Новая неделя принесет Водолеям перемены. Если вы запланировали путешествие, то вполне вероятно, что в период вашего отдыха у вас возникнет новый захватывающий роман. Не бойтесь таких перемен, они пойдут вам лишь на пользу.

Отношения с руководством и коллегами улучшатся, вам могут предложить повышение зарплаты, или же предложат интересный высокооплачиваемый проект. Не бойтесь брать на себя ответственность. Результат не заставит вас долго ждать.

В субботу ожидайте сюрприз, от которого вы будете приятно удивлены. Контролируйте свои вещи в общественном транспорте, ведь можете натолкнуться на мошенника. Не будьте упрямыми, ведь ваша импульсивность грозит ссорой с близкими. В воскресенье импульсивность и упрямство могут поссорить вас с близкими людьми.

Благоприятный день: 1 сентября

Неблагоприятный день: 2 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 31 августа – 6 сентября 2020 для Рыб

Рыбы на этой неделе будут в плохом настроении и всячески будут задевать окружающих. В начале недели вы будете поступать чуточку необдуманно. Впрочем не стоит заниматься самоосуждением. Ваше настроение улучшится с течением событий, которые придут в вашу жизнь.

Ваша домашняя атмосфера будет желать лучшего. Дети будут очень часто капризничать, скандалить и драматизировать все события. Под влиянием этого вы будете очень раздраженными. Проявите максимум нежности, чтобы наладить связь со своими близкими.

На выходных вы будете полны сил, так что вам захочется сделать дома генеральную уборку, сделать все дела, которые у вас накопились и закрыть все гештальты. Если вы выделите время на физические нагрузки, то будете находиться в тонусе и хорошем настроении.

Благоприятный день: 31 августа

Неблагоприятный день: 5 сентября