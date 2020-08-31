Журналісти 24 каналу дізналися, якими будуть романтичні стосунки всіх знаків Зодіаку вже цього тижня. Як зміниться ваше любовне життя у період з 31 серпня по 6 вересня 2020 року – читайте нижче.

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Любовний гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Овна

Овни будуть мати багато романтики цього тижня. Так, астрологи стверджують, що ви гарно проведете час з другою половинкою, ваші дні будуть сповнені пристрасті та любові. Тож, не дайте сваркам зіпсувати цю чудову атмосферу, адже між вами дійсно чисті почуття. Насолодіться компанією один одного.

Натомість самотні Овни цього на початку осені познайомляться із новою людиною на роботі або через своїх друзів, в він/вона вас дуже зацікавить. Ви навіть можете спробувати побудувати з ним стосунки, але не поспішайте з цим.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Тельця

Стосунки Тельців з партнером у період з 31 серпня по 6 вересня складуться добре, ви знайдете багато спільного, і це ще більше об’єднає вас і зміцнить ваш зв’язок. Між вами будуть повага та взаєморозуміння, тож ви вчергове переконаєтеся, що біля вас – справді ваша людина.

А одиноких Тельців чекає багато нових зустрічей та знайомств. Зокрема, одна з ним хоче принести вам кохання. Але будьте уважними і не відкривайтеся першому зустрічному.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Близнюків

Близнюків чекає дуже вдалий тиждень у любовному житті. У найближчі дні ви зможете вирішити будь-які проблеми чи непорозуміння. Проявіть свою добру сторону та будьте чуйними до свого партнера. Влаштуйте сюрприз другій половинці або відверто поговоріть про стосунки, це допоможе заспокоїти напруженість між вами. Загалом, ви отримаєте прекрасні моменти, які наповнять вас щастям та коханням.

Натомість самотні Близнюки наразі не готові до стосунків. Залиште все між вами та кандидатом на ваше серце на цьому ж рівні. Не поспішайте та спробуйте краще дізнатися один одного.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Рака

Ракам цього тижня може здатися, що вони заплуталися у своїх стосунках. І вам варто спробувати це вирішити. Бо якщо ви не позбудетесь цього, то не зможете перейти до чогось більш серйозного. І тут не треба втягувати інших людей у ​​ваші стосунки. Спробуйте вирішити ваш конфлікт зараз, інакше ви створите ще більше проблем.

А одиноким Ракам астрологи радять бути більш відкритими та не сидіти вдома. Ходіть на побачення та зустрічі, веселіться та фліртуйте. Можливо, саме так ви знайдете своє кохання.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Лева

Життя Левів у найближчі дні складатиметься дивовижно, але вам теж варто докласти для цього більше зусиль. Покажіть своє кохання другій половинці або проведіть романтичних вечір разом. Не дозволяйте порадам інших людей впливати на вас. Будьте щасливі від спільних радісних моментів.

А самотнім Левам не варто втрачати можливості у пошуку кохання. Адже цього тижня багато людей виявлять до вас інтерес. Приймати залицяння чи відхиляти їх – справа ваша.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Діви

Дівам у період з 31 серпня по 6 вересня потрібно буде самим проявляти ініціативу і виправляти ситуацію. Не чекайте, поки ваш партнер зробить перший крок, пора вам поговорити про речі, які шкодять вашим стосункам. Зробіть це цього тижня і тоді ваші стосунки поліпшаться. І не забувайте, що партнер потребує вашого часу та присутності.

Самотнім Дівам астрологи радять бути більш ризикованими та йти до мети. Якщо вас зацікавила людина, скажіть про це. Можливо, одне побачення може все змінити.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Терезів

Терезам цього тижня доведеться шукати помилки у своїх стосунках та виправляти їх. Допоможіть своєму партнерові у виборі, щоб ви разом могли рухатися далі. Можливо, вам доведеться мати справу з минулим, але не варто порівнювати свою другу половинку з минулим партнером, бо ви можете про це з часом пошкодувати.

Самотні Терези можуть бути спокійні, адже вони цього тижня будуть в центрі уваги. Вами зацікавляться багато людей, а тому вас чекає нелегкий вибір.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Скорпіонів

Скорпіонам астрологи рекомендують не діставати свого партнера та не обтяжувати його/її своїми проблемами. Ви, ймовірно, вже пережили невелику кризу в стосунках, тож зараз насолоджуйтеся чарівними моментами між вами. Висловлюйте другій половинці свою любов та підтримку.

А в одиноких Скорпіонів цього тижня збуватимуться всі бажання. Але контролюйте свій ентузіазм, щоб це занадто вас не захопило, і зіпсувало приємну атмосферу у вашому житті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Стрільця

У своєму любовному житті Стрільці відчують деяку напругу, пов’язану зі стосунками. Але спробуйте не брати це до уваги, бо це лише тимчасова ситуація. Тримайте себе в руках, аби не влаштувати сварку, бо конфлікт може завдати збитків вашим стосункам. Зараз вам не варто намагатися щось змінити у відносинах.

Натомість самотнім Стрільцям астрологи радять не погоджуватися на щось менше, ніж ви очікували. Прагніть лише кращого для себе, навіть у стосунках.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Козерога

На цьому тижні любовне життя Козерогів буде сповнене приємних сюрпризів. Зокрема, вас чекають пристрасні зізнання від партнера, натомість ваша романтика і чесність зачарують другу половинку. Попереду будуть чудові дні, сповнені пристрасті та емоцій. Тож, насолоджуйтеся приємною атмосферою та компанією один одного.

А до самотніх Козерогів підійде цікава людина, яка зможе змінити ваші ставлення до стосунків. Можливо, ви навіть захочете попрощатися зі своєю самотністю.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водолії у період з 31 серпня по 6 вересня захочуть певних змін у собі, які ваш партнер помітить і оцінить. Це також допоможе оживити ваші стосунки. Головне – не стійте на місці, робіть щось, що лише покращуватиме ваше любовне життя.

Самотні Водолії у найближчі дні можуть підвищити свою впевненість, і завдяки цьому ви зможете завоювати будь-кого.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 31 серпня – 6 вересня 2020 року для Риб

На цьому тижні любовне життя Риб значно покращиться. Ви будете мати настрій для оригінальних та особливих вражень, а також відчуєте потребу всіляко піклуватися про свого партнера. Такі дії зблизять вас. Тож, робіть все, що може вразити другу половинку.

Натоміть у житті самотніх Риб може знову з’явитися минуле. Якщо ви хочете знову піти цією дорогою, переконайтеся, що це дійсно того варте. Можливо, не варто робити поспішних рішень, аби просто не відбувати себе самотніми.