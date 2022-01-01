Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2021 року, прогнозує Тельцям деякі недорозуміння з друзями. На Раків чекає позитивний день. Читайте гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи радять позитивно почати перший день року. Нехай цей день пройде для вас ідеально. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Овнів

Овнам треба сьогодні скласти свій ідеальний план на день. Проведіть перший день року так, як давно хотіли.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Тельців

На Тельців чекає вияснення стосунків з друзями. Ймовірно, в певний момент ви неправильно зрозумієте одне одного, тож на тлі цього виникнуть недорозуміння.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Близнюків

Близнюкам варто провести 1 січня поруч з рідними. Ваші близькі будуть вдячні вам за те, що ви приділяєте їм свій час.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Раків

У Раків буде дуже продуктивною перша половина дня. У вас буде ідеальний перший день року, а ближче до вечора вас чекають приємні несподіванки.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Левів

На Левів чекають дружні зустрічі у веселій компанії. Забудьте будь-які образи в цей день та зустрічайте перший день року в гарному гуморі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Дів

У Дів розпочнеться чудовий час. З першого дня року ви почнете втілювати в реальність свої задуми.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Терезів

Ваша невпевненість у собі може стати на заваді в знайомстві з цікавими льдьми. Будьте собою та нікого не бійтеся.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Скорпіонів

У перший день року Скорпіонів чекає багато приємних новин. Ваше дозвілля складеться якнайкращим чином.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Стрільців

На Стрільців чекає продуктивний день. Зробіть його таким, як завжди хотіли: поспіть досхочу, вмикайте улюблений фільм або присвятіть день книжці.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 січня 2022для Козерогів

Козероги мають шанс скласти план та цілі на рік, якщо не встигли зробити цього раніше. Присвятіть думкам про своє щасливе майбутнє якомога більше часу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Водоліїв

Водолії сьогодні будуть дуже натхненними. Зорі прогнозують вам успіх вже у перший день року.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 січня 2022 для Риб

Сьогоднішній день Риби проведуть в колі сім'ї. Зранку ваш настрій буде не на висоті, але ближче до вечора все налагодиться.