Астрологи советуют положительно начать первый день года. Пусть этот день пройдет для вас идеально. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков Зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 1 января 2022 для Овнов

Овнам надо сегодня составить свой идеальный план на день. Проведите первый день года так, как давно хотели.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 1 января 2022 для Тельцов

Тельцов ждет выяснение отношений с друзьями. Вероятно, в определенный момент вы неправильно поймете друг друга, поэтому на фоне этого возникнут недопонимания.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 1 января 2022 для Близнецов

Близнецам стоит провести 1 января рядом с родными. Ваши близкие будут благодарны вам за то, что вы уделяете им свое время.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 1 января 2022 для Раков

У Раков будет очень продуктивной первая половина дня. У вас будет идеальный первый день года, а ближе к вечеру вас ждут приятные неожиданности.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 1 января 2022 для Львов

Львов ждут дружеские встречи в веселой компании. Забудьте все обиды в этот день и встречайте первый день года в хорошем настроении.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 1 января 2022 для Дев

У Дев начнется чудесное время. С первого дня года вы начнете воплощать в реальность свои замыслы.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 1 января 2022 для Весов

Ваша неуверенность в себе может помешать в знакомстве с интересными людьми. Будьте собой и никого не бойтесь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 1 января 2022 для Скорпионов

В первый день года Скорпионов ждет много приятных новостей. Ваш досуг сложится наилучшим образом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 1 января 2022 для Стрельцов

Стрельцов ждет продуктивный день. Сделайте его таким, как всегда хотели: поспите вволю, включайте любимый фильм или посвятите день книжке.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 1 января 2022 для Козерогов

Козероги имеют шанс составить план и цели на год, если не успели сделать этого раньше. Посвятите мыслям о своем счастливом будущем как можно больше времени.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 1 января 2022 для Водолеев

Водолеи сегодня будут очень воодушевленными. Звезды прогнозируют вам успех уже в первый день года.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 1 января 2022 для Рыб

Сегодняшний день Рыбы проведут в кругу семьи. С утра ваше настроение будет не на высоте, но ближе к вечеру все наладится.