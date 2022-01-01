Гороскоп на 1 января 2022 для Овнов
Овнам надо сегодня составить свой идеальный план на день. Проведите первый день года так, как давно хотели.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 января 2022 для Тельцов
Тельцов ждет выяснение отношений с друзьями. Вероятно, в определенный момент вы неправильно поймете друг друга, поэтому на фоне этого возникнут недопонимания.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 января 2022 для Близнецов
Близнецам стоит провести 1 января рядом с родными. Ваши близкие будут благодарны вам за то, что вы уделяете им свое время.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 января 2022 для Раков
У Раков будет очень продуктивной первая половина дня. У вас будет идеальный первый день года, а ближе к вечеру вас ждут приятные неожиданности.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 января 2022 для Львов
Львов ждут дружеские встречи в веселой компании. Забудьте все обиды в этот день и встречайте первый день года в хорошем настроении.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 января 2022 для Дев
У Дев начнется чудесное время. С первого дня года вы начнете воплощать в реальность свои замыслы.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 января 2022 для Весов
Ваша неуверенность в себе может помешать в знакомстве с интересными людьми. Будьте собой и никого не бойтесь.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 января 2022 для Скорпионов
В первый день года Скорпионов ждет много приятных новостей. Ваш досуг сложится наилучшим образом.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 января 2022 для Стрельцов
Стрельцов ждет продуктивный день. Сделайте его таким, как всегда хотели: поспите вволю, включайте любимый фильм или посвятите день книжке.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 января 2022 для Козерогов
Козероги имеют шанс составить план и цели на год, если не успели сделать этого раньше. Посвятите мыслям о своем счастливом будущем как можно больше времени.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 января 2022 для Водолеев
Водолеи сегодня будут очень воодушевленными. Звезды прогнозируют вам успех уже в первый день года.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 января 2022 для Рыб
Сегодняшний день Рыбы проведут в кругу семьи. С утра ваше настроение будет не на высоте, но ближе к вечеру все наладится.