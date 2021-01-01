Гороскоп на сьогодні, 1 січня 2020 року, прогнозує для всіх гарний настрій та щасливий день. Читайте гороскоп на 1 січня 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Усі представники знаків будуть в захваті від сьогоднішнього дня. Насолоджуйтеся кожним моментом! Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Овнів

Овнам в цей день треба відпочивати тілом та душею. У Новому році ваше життя зміниться просто до невпізнання. Тому ловіть момент від кожного дня і чекайте на великий сюрприз долі.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Тельців

Тельцям астрологи радять відкласти роботу хоча б до понеділка. Краще зустріньтеся з друзями та весело проведіть час. Така зустріч вас лише підбадьорить та подарує гарні емоції.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Близнюків

Не варто Близнюкам в перший день Нового року тужити та думати, як швидко проходить ваше життя і рік за роком. Не сумуйте, вже зовсім скоро зорі прогнозують вам зустріч з людиною, заради якої вартувало так довго бути самотніми. Ваше щастя поруч!

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Раків

Не думайте сьогодні про помилки, які ви зробили минулого року. Відпустіть 2020 рік і живіть теперішнім. У вас можуть виникнути чудові плани на майбутнє, тож краще зосередьте свою увагу на чомусь позитивному.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Левів

Сьогодні на Левів чекає прекрасний емоційний день, який варто провести в колі сім'ї. Згадуйте веселі життєві моменти та плануйте до деталей майбутній рік.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Дів

Дівам найбільше бракуватиме сьогодні спілкування та великої компанії. Якщо отримаєте запрошення на зустріч – не відмовляйте собі у задоволенні поринути в океан позитивних емоцій.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Терезів

1 січня принесе вам чимало задоволення. Терези будуть сповнені натхнення і наснаги до звершення нових цілей у своєму житті. Побудьте на самоті, обдумайте, яким хочете бачити 2021 рік та занотуйте всі найцікавіші ідеї в блокноті.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Скорпіонів

Скорпіони в цей день можуть переживати важкі емоції, які будуть пов'язані з другою половинкою. Не робіть кардинальних рухів, але й не змушуйте себе бути з тією людиною, до якої не відчуваєте більше любові. Новий рік відкриє вам ще безліч дверей, в які варто лише постукати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Стрільців

Для Стрільців день буде приголомшливим та чудовим. Після новорічної ночі ви відчуватимете себе зовсім по-новому. Астрологи радять бути собою та йти за покликом серця. Відпустіть минуле і рухайтеся тільки вперед.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Козерогів

Чудовий день для спілкування з рідними та близькими. Відчуйте легкість від того, що ви можете бути собою. Насолоджуйтеся кожним таким моментом. З першим сходом сонця у Новому році – загадайте бажання. Воно має обов'язково здійснитися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Водоліїв

Ранок Водоліїв 1 січня не відрізнятиметься від усіх попередніх днів за одним лише вийнятком. Вам захочеться більше вражень та веселощів, тож влаштовуйте зустріч з друзями та проводьте весело час.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 січня 2020 для Риб