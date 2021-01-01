Гороскоп на 1 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 1 января 2020 года, прогнозирует для всех хорошее настроение и счастливый день. Читайте гороскоп на 1 января 2020 года для всех знаков зодиака далее в материале.
Гороскоп на 1 января 2020 для Овнов
Овнам в этот день надо отдыхать телом и душой. В новом году ваша жизнь изменится просто до неузнаваемости. Поэтому ловите момент от каждого дня и ждите большой сюрприз судьбы.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 января 2020 для Тельцов
Тельцам астрологи советуют отложить работу хотя бы до понедельника. Лучше встретьтесь с друзьями и весело проведите время. Такая встреча вас только подбодрит и подарит хорошие эмоции.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 января 2020 для Близнецов
Не стоит Близнецам в первый день Нового года тосковать и думать, как быстро проходит ваша жизнь и год за годом. Не унывайте, уже совсем скоро звезды прогнозируют вам встречу с человеком, ради которого стоило так долго быть одинокими. Ваше счастье рядом!
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 января 2020 для Раков
Не думайте сегодня об ошибках, которые вы совершили в прошлом году. Отпустите 2020 год и живите настоящим. У вас могут возникнуть замечательные планы на будущее, поэтому лучше сосредоточьте свое внимание на чем-то позитивном.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 января 2020 для Львов
Сегодня Львов ждет прекрасный эмоциональный день, который стоит провести в кругу семьи. Вспоминайте веселые жизненные моменты и планируйте до деталей будущий год.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 января 2020 для Дев
Девам больше всего будет недоставать сегодня общения и большой компании. Если получите приглашение на встречу – не отказывайте себе в удовольствии окунуться в океан положительных эмоций.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 января 2020 для Весов
1 января принесет вам немало удовольствия. Весы будут полны вдохновения и тяги к свершению новых целей в своей жизни. Побудьте в одиночестве, обдумайте, каким хотите видеть 2021 год и запишите все самые интересные идеи в блокноте.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 января 2020 для Скорпионов
Скорпионы в этот день могут переживать тяжелые эмоции, которые будут связаны со второй половинкой. Не делайте кардинальных движений, но и не заставляйте себя быть с тем человеком, к которому не испытываете больше любви. Новый год откроет вам еще множество дверей, в которые стоит лишь постучать.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 января 2020 для Стрельцов
Для Стрельцов день будет потрясающим и замечательным. После новогодней ночи вы будете чувствовать себя совсем по-новому. Астрологи советуют быть собой и идти по зову сердца. Отпустите прошлое и двигайтесь только вперед.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 января 2020 для Козерогов
Отличный день для общения с родными и близкими. Почувствуйте легкость от того, что вы можете быть собой. Наслаждайтесь каждым таким моментом. С первым восходом солнца в Новом году – загадайте желание. Оно должно обязательно осуществиться.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 января 2020 для Водолеев
Утро Водолеев 1 января не будет отличаться от всех предыдущих дней за одним лишь исключением. Вам захочется больше впечатлений и веселья, поэтому устраивайте встречу с друзьями и проводите весело время.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 января 2020 для Рыб
Рыбы в этот день могут познакомиться с очень интересными людьми. Не игнорируйте их общество. Вполне вероятно, что вскоре кто-то из них окажется для вас важным человеком.
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