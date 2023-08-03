Цих знаків зодіаку у серпні будуть цікавити лише гроші

Зірки пророкують, що у серпні частину людей цікавитимуть лише гроші. У будь-якій ситуації вони намагатимуться знайти вигоду.

Леви, Тельці та Скорпіони весь місяць думатимуть про гроші, пише 24 Канал.

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Лев

Цього місяця Левам можуть надійти одразу дві цікаві пропозиції. Представникам цього знаку спочатку знадобиться час на роздуми, щоправда, все зміниться, коли їм озвучать розмір зарплати.

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Телець

Астрологи зазначають, що цей знак зодіаку серед найбільш меркантильних. Цього місяця його представники, ймовірно, намагатимуться буквально у всьому знайти для себе вигоду.

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Скорпіон

Народжені під цим знаком мають пристрасть до розкоші. До речі, за словами астрологів, Скорпіони притягують гроші. Втім, у серпні вирішать, що хочуть більше.

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