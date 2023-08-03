Львы, Тельцы и Скорпионы весь месяц будут думать о деньгах, пишет 24 Канал.

Обратите внимание Будьте осторожны: 4 знака зодиака, которым в августе грозит опасность

Лев

В этом месяце Львам могут поступить сразу два интересных предложения. Представителям этого знака сначала понадобится время для размышлений, правда, все изменится, когда им озвучат размер зарплаты.

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Телец

Астрологи отмечают, что этот знак зодиака среди наиболее меркантильных. В этом месяце его представители, вероятно, постараются буквально во всем извлечь для себя выгоду.

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Скорпион

Родившиеся под этим знаком имеют страсть к роскоши. Кстати, по словам астрологов, Скорпионы привлекают деньги. Впрочем, в августе решат, что хотят больше.

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