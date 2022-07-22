Представники цих знаків зодіаку найчастіше провокують конфлікти та мають проблеми в спілкуванні через свій складний характер.

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Овен

Цей вогняний знак зодіаку має дуже багато забаганок та купу невдоволення, якщо щось іде не за планом. Істеричність та запальний характер Овнів може вивести з рівноваги будь-кого, навіть найстриманішого.

Впертість Овнів руйнує хороші відносини

Овни можуть закатати скандал навіть від нудьги – щоб розважити себе, представники цього знаку зодіаку готові пожертвувати хорошими відносинами з друзями та близькими.

Своєю інтонацією та вічними насмішками Овни можуть підірвати спокій будь-якої людини, яка попадеться під руку. Тож на закиди рогатих краще не реагувати та не давати їм хмизу для їх внутрішнього вогню.

Телець

Попри те, що Тельці доволі стримані та загалом товариські люди, їхній впертості можуть позаздрити найкращі віслюки світу. Якщо Телець вбив собі щось в голову, відмовити та переконати його майже неможливо. Через це можуть виникати конфлікти на рівному місці, які зазвичай закінчуються грандіозною сваркою.

Тельці не вміють йти на компроміс

Тельцям байдуже, чи правильна, чи помилкова їхня думка – вони будуть стояти за своє твердження до останнього, не переживаючи за болючі слова та особисті образи опонента.

Впоратися з впертістю Тельця можна тільки виведенням з діалогу або відверненням його уваги на щось інше – інакше суперечка продовжуватиметься цілу вічність. Також можна погодитися з думкою цього знаку зодіаку, навіть якщо насправді вона вам не до душі – інакше Телець буде до останнього доводити свою думку та не відстане.

Скорпіон

Як і їхній природний родич, Скорпіони мають в собі багато отрути. В жодному разі не можна заводити конфлікт зі Скорпіоном – люди під таким знаком зодіаку дуже недовірливі та будуть боротися за свою честь та безпеку до останнього.

Скорпіони не бояться зашкодити, якщо вважають, що вони в небезпеці

Розлючені та розбурхані Скорпіони не тільки не бояться образити вас, але і можуть принизити, зачіпаючи найболючіші точки. Доходити може навіть до бійки – відчуваючи стрес та небезпеку, Скорпіони не стримуються та можуть добряче відлупцювати опонента.