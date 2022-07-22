Представители этих знаков зодиака чаще всего провоцируют конфликты и испытывают проблемы в общении из-за своего сложного характера.

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Овен

Этот огненный знак зодиака имеет очень много прихотей и кучу недовольства, если что-то идет не по плану. Истеричность и вспыльчивый характер Овнов может вывести из равновесия любого, даже самого сдержанного.

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Упрямство Овнов разрушает хорошие отношения

Овны могут закатить скандал даже от скуки – чтобы развлечь себя представители этого знака зодиака готовы пожертвовать хорошими отношениями с друзьями и близкими.

Своей интонацией и вечными насмешками Овны могут подорвать покой любого попавшегося под руку человека. Поэтому на упреки рогатых лучше не реагировать и не давать хворосту для их внутреннего огня.

Телец

Несмотря на то, что Тельцы довольно сдержанны и вообще компанейские, их упрямству могут позавидовать лучшие ослы мира. Если Телец вбил себе что-нибудь в голову, отговорить и переубедить его почти невозможно. Из-за этого могут возникать конфликты на ровном месте, обычно заканчивающиеся грандиозной ссорой.

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Тельцы не умеют идти на компромисс

Тельцам безразлично, правильное или ошибочное их мнение – они будут стоять за свое утверждение до последнего, не переживая из-за болезненных слов и личных обид оппонента.

Справиться с упрямством Тельца можно только выводом из диалога или отвлечением его внимания на что-то другое – иначе спор будет продолжаться целую вечность. Также можно согласиться с мнением этого знака зодиака, даже если на самом деле оно вам не по душе – иначе Телец будет до последнего доказывать свое мнение и не отстанет.

Скорпион

Как и их природный родственник, у Скорпионов есть много ядов. Ни в коем случае нельзя заводить конфликт со Скорпионом – люди под таким знаком зодиака очень мнительны и будут бороться за свою честь и безопасность до последнего.

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Скорпионы не боятся нанести вред, если считают, что они в опасности

Разъяренные и взбудораженные Скорпионы не только не боятся обидеть вас, но и могут унизить, затрагивая самые болезненные точки. Доходить может даже до драки – испытывая стресс и опасность, Скорпионы не сдерживаются и могут избить оппонента.