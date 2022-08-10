Ще в школі ми знали, що сміх продовжує життя, пише 24 канал. Та з приходом дорослого життя та низки проблем, не всі можуть залишатися життєрадісними та веселими постійно.

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Серед багатьох знаків Зодіаку, астролог визначив чотирьох представників, які зберігають сміх та веселять інших майже завжди.

Овни

Овни дуже довго зберігають в собі юнацький запал. З ними ніколи не сумно та завжди весело. А ще Овни дуже люблять спогади, тож якщо ви давно товаришуєте, він буде постійно згадувати найсмішніші моменти, які з вами траплялися.

Близнюки

Близнюки намагаються знайти радість у найпростіших днях. Вони не будуть величезних планів, тож ніколи гірко ні в чому не розчаровуються. Близнюки володіють чудовим почуттям гумору, тож навіть своє керівництво неодноразово змушували реготати від сміху.

Діви

Діви все життя позитивно налаштовані. Їм ніколи сумувати та вбиватися в депресію. Вони все сприймають легше та простіше. Злих Дів можна побачити вкрай рідко. Зазвичай, вони завжди посміхаються та випромінюють щастя.

Раки

Раки мають тонке почуття гумору. Вони часто люблять жартувати та веселять всю компанію, в якій перебувають. Легко заряджають своєю енергією інших та в усьому знаходять позитив.