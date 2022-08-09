Не всі люди народилися природженими бізнесменами, ідеальними чоловіками та дружинами, або батьками, пише 24 канал. На жаль, є кілька знаків Зодіаку, які не зосереджуються на вихованні своїх дітей так, як слід. Астрологи розповіли, які представники знаків Зодіаку є найгіршими батьками

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Найгірші тати

Терези

Терези люблять часто критикувати свою дитину, тому духовна близькість проявляється вкрай рідко. Діти бачать світ недружнім та сумним, тож виростають досить уїдливими.

Скорпіони

Скорпіони часто думають лише про себе, тому діти відходять у їхньому житті на другий план. Представники цього знаку просто не готові піклуватися про дітей.

Стрільці

Стрільці досить егоїстичні та непередбачувані. Вони будуть дбати лише про свій комфорт. Залишити на кілька місяців у бабусів чи дідусів дітей для них не складає жодних зусиль.

Найгірші мами

Козеріг

Козероги найбільше зосереджені на своїй роботі та кар’єрі, тому їхні діти обділені любов’ю. Вони компенсовують втрачений час з ними грошима, але це працює лише проти них.

Риби

Риби дуже люблять веселощі та гостей вдома, тож діти з ранніх років виховуються у "тусовочній" атмосфері, яка у дорослому віці призводить до поганих наслідків.

Овни

Овни занадто вимогливі до дітей. Вони вважають, що все має бути ідеально, і обов’язково лише так, як вони скажуть. Часто діти таких мамів виростають заляканими та постійно за все переживають, не можуть розслабитися.