Не все люди родились врожденными бизнесменами, идеальными мужьями и женами или родителями, пишет 24 канал. К сожалению, есть несколько знаков Зодиака, которые не сосредотачиваются на воспитании своих детей так, как следует. Астрологи рассказали, какие представители знаков Зодиака являются худшими родителями

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Худшие папы

Весы

Весы часто любят критиковать своего ребенка, поэтому духовная близость проявляется крайне редко. Дети видят мир недружественным и грустным, поэтому вырастают довольно язвительными.

Скорпионы

Скорпионы часто думают только о себе, поэтому дети уходят в их жизни на второй план. Представители этого знака просто не готовы заботиться о детях.

Стрельцы

Стрельцы достаточно эгоистичны и непредсказуемы. Они будут заботиться только о своем комфорте. Оставить на несколько месяцев у бабушек или дедушек детей для них не составляет никакого труда.

Худшие мамы

Козерог

Козероги больше всего сосредоточены на своей работе и карьере, поэтому их дети обделены любовью. Они компенсируют потерянное время с ними деньгами, но это работает только против них.

Рыбы

Рыбы очень любят веселье и гостей дома, так что дети с ранних лет воспитываются в "тусовочной" атмосфере, которая во взрослом возрасте приводит к плохим последствиям.

Овны

Овны слишком требовательны к детям. Они считают, что все должно быть идеально и обязательно только так, как они скажут. Часто дети таких мам вырастают запуганными и постоянно переживают, не могут расслабиться.