Еще в школе мы знали, что смех продлевает жизнь, пишет 24 канал. Но с приходом взрослой жизни и ряда проблем не все могут оставаться жизнерадостными и веселыми постоянно.

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Среди многих знаков Зодиака астролог определил четырех представителей, которые сохраняют смех и веселят других почти всегда.

Овны

Овны очень долго хранят в себе юношеский задор. С ними никогда не грустно и всегда весело. А еще Овны очень любят воспоминания, так что если вы давно дружите, он будет постоянно вспоминать самые смешные моменты, которые с вами случались.

Близнецы

Близнецы пытаются обрести радость в самых простых днях. Они не будут огромных планов, так что никогда горько ни в чем не разочаровываются. Близнецы обладают прекрасным чувством юмора, поэтому даже свое руководство неоднократно заставляли смеяться.

Девы

Девы всю жизнь положительно настроены. Им некогда унывать и вбиваться в депрессию. Они все воспринимают легче и проще. Злых Дев можно увидеть крайне редко. Обычно они всегда улыбаются и излучают счастье.

Раки

Раки обладают тонким чувством юмора. Они часто любят шутить и веселят всю компанию, в которой находятся. Легко заряжают своей энергией других и во всем находят позитив.