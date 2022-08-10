Еще в школе мы знали, что смех продлевает жизнь, пишет 24 канал. Но с приходом взрослой жизни и ряда проблем не все могут оставаться жизнерадостными и веселыми постоянно.
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Среди многих знаков Зодиака астролог определил четырех представителей, которые сохраняют смех и веселят других почти всегда.
Овны
Овны очень долго хранят в себе юношеский задор. С ними никогда не грустно и всегда весело. А еще Овны очень любят воспоминания, так что если вы давно дружите, он будет постоянно вспоминать самые смешные моменты, которые с вами случались.
Близнецы
Близнецы пытаются обрести радость в самых простых днях. Они не будут огромных планов, так что никогда горько ни в чем не разочаровываются. Близнецы обладают прекрасным чувством юмора, поэтому даже свое руководство неоднократно заставляли смеяться.
Девы
Девы всю жизнь положительно настроены. Им некогда унывать и вбиваться в депрессию. Они все воспринимают легче и проще. Злых Дев можно увидеть крайне редко. Обычно они всегда улыбаются и излучают счастье.
Раки
Раки обладают тонким чувством юмора. Они часто любят шутить и веселят всю компанию, в которой находятся. Легко заряжают своей энергией других и во всем находят позитив.