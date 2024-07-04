Терези та Риби, уже незабаром на вас впадуть проблеми, наче сніг на голову, пише LifeStyle 24.

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Терези

Вам доведеться зіткнутися з важким періодом у житті. Астрологи передбачають емоційні труднощі та конфлікти з близькими, тому важливо залишатися спокійними та розв'язувати проблеми мирним шляхом.

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Риби

У вас можливі значні проблеми у фінансових питаннях та особистому житті. Ребром стануть питання із боргами та розвитком стосунків. Спробуйте не піддаватись емоціям, а підійти до конфліктів із холодним розумом.

Гороскоп для Риб