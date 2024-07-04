Весы и Рыбы, уже вскоре на вас упадут проблемы, как снег на голову, пишет LifeStyle 24.

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Весы

Вам придется столкнуться с трудным периодом в жизни. Астрологи предсказывают эмоциональные трудности и конфликты с близкими, поэтому важно оставаться спокойными и решать проблемы мирным путем.

Гороскоп для Весов

Рыбы

У вас возможны значительные проблемы в финансовых вопросах и личной жизни. Ребром станут вопросы с долгами и развитием отношений. Попробуйте не поддаваться эмоциям, а подойти к конфликтам с холодным умом.

Гороскоп для Рыб