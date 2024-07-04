Близнюки, Рак і Козоріг, беріть мінімум речей та не гайте часу на збори, пише Love 24.

Цікаво Хтось уже на межі вигорання: гороскоп на 4 липня

Близнюки

На вас очікує доволі близька по відстані подорож, яка буде оповита новими враженнями та емоціями. Кохана людина докладе максимум зусиль, щоб здійснити вашу давню мрію.

Гороскоп для Близнюків

Рак

Вихідні будуть багаті на сюрпризи. Романтична подорож не тільки відкриє нові місця, а й подарує чимало відкриттів. Зірки натякають, що під час поїздки у вас навіть може змінитись статус стосунків із партнером.

Гороскоп для Раків

Козоріг

Романтична атмосфера вируватиме всі вихідні. Смачна їжа, колоритні місця, приємна компанія – усе це та навіть більше опиниться у вашому розпорядженні.

Гороскоп для Козорогів