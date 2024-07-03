Близнюки, Скорпіон і Козоріг, закон карми працює, тому пожинатимете плоди своїх дій, пише LifeStyle 24.
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Близнюки
Липень обіцяє далеку подорож або переїзд, про який давно мріяли. Важливо ретельно планувати свої дії, щоб уникнути неприємностей під час цієї зміни.
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Скорпіон
На вас чекають доленосні події, які кардинально змінять життя. Самотні представники цього знаку можуть зустріти когось особливого, що матиме перспективу серйозних стосунків. Ті, хто вже в шлюбі, можуть очікувати на поповнення в родині.
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Козоріг
Незабаром зможете вирватися з рутини та досягти успіху у справах. Нові проєкти та можливості принесуть фінансовий успіх, що допоможе відновити спокій і рівновагу.
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