Стрілець і Водолій, ваше небажання одружуватись може бути пов'язане із певними страхами та упередженнями, пише Love 24.
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Стрілець
Представники цього знаку зодіаку можуть мати високі очікування від кохання та вважають, що любов дуже складна. Це робить їх дещо скептичними до традиційних відносин, зокрема шлюбу.
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Водолій
Ці люди часто бояться додаткових зобов'язань та цінують свою свободу, через що росте рівень скепсису до ідеї шлюбу. Вони прагнуть жити без обмежень та рутинних зобов'язань, а шлюб цього дати не може.
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