Близнецы, Скорпион и Козерог, закон кармы работает, поэтому будете пожинать плоды своих действий, пишет LifeStyle 24.

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Близнецы

Июль обещает дальнее путешествие или переезд, о котором давно мечтали. Важно тщательно планировать свои действия, чтобы избежать неприятностей во время этой перемены.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Вас ждут судьбоносные события, которые кардинально изменят жизнь. Одинокие представители этого знака могут встретить кого-то особенного, что будет иметь перспективу серьезных отношений. Те, кто уже в браке, могут ожидать пополнения в семье.

Гороскоп для Скорпионов

Козерог

Вскоре сможете вырваться из рутины и добиться успеха в делах. Новые проекты и возможности принесут финансовый успех, что поможет восстановить спокойствие и равновесие.

Гороскоп для Козерогов