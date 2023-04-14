Чекає розчарування: 3 знаки зодіаку, яким не варто починати нові стосунки наступного місяця
Деякі знаки зодіаку потерпатимуть від самотності у новому місяці, але заводити нові стосунки їм не варто. Астрологи пояснюють, у чому проблема.
Наступного місяця Овнам, Терезам і Левам краще не заводити нові стосунки. Астрологи радять присвятити травень собі, пише 24 Канал.
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Овен
Наступного місяця деякі представники Овнів відчуватимуть самотність, а тому робитимуть все, щоб знайти собі половинку. Але це не допоможе у пошуках справжнього кохання.
Гороскоп для Овнів
Лев
Нові стосунки у травні для Левів будуть розчаруванням, кажуть астрологи. В особистому житті цього місяця не вдаватиметься, тому бажання про другу половинку краще відкласти на потім.
Гороскоп для Левів
Терези
Травень для Терезів може стати місяцем самовдосконалення та розвитку, а стосунки будуть тільки заважати. Тому зосередьтеся на собі, а кохання прийде тоді, коли для того буде час.
Гороскоп для Терезів