В следующем месяце Овнам, Весам и Львам лучше не заводить новые отношения. Астрологи советуют посвятить май себе, пишет 24 Канал.

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Овен

В следующем месяце некоторые представители Овнов будут чувствовать одиночество, а потому будут делать все, чтобы найти себе половинку. Но это не поможет в поисках настоящей любви.



Гороскоп для Овнов

Лев

Новые отношения в мае для Львова будут разочарованием, говорят астрологи. В личной жизни этого месяца не удается, поэтому желание о второй половинке лучше отложить на потом.



Гороскоп для Львов

Весы

Май для Весов может стать месяцем самосовершенствования и развития, а отношения будут только мешать. Поэтому сосредоточьтесь на себе, а любовь придет тогда, когда для этого будет время.



Гороскоп для Весов