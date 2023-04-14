В следующем месяце Овнам, Весам и Львам лучше не заводить новые отношения. Астрологи советуют посвятить май себе, пишет 24 Канал.
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Овен
В следующем месяце некоторые представители Овнов будут чувствовать одиночество, а потому будут делать все, чтобы найти себе половинку. Но это не поможет в поисках настоящей любви.
Гороскоп для Овнов
Лев
Новые отношения в мае для Львова будут разочарованием, говорят астрологи. В личной жизни этого месяца не удается, поэтому желание о второй половинке лучше отложить на потом.
Гороскоп для Львов
Весы
Май для Весов может стать месяцем самосовершенствования и развития, а отношения будут только мешать. Поэтому сосредоточьтесь на себе, а любовь придет тогда, когда для этого будет время.
Гороскоп для Весов