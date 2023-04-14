Наступного місяця Овнам, Терезам і Левам краще не заводити нові стосунки. Астрологи радять присвятити травень собі, пише 24 Канал.

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Овен

Наступного місяця деякі представники Овнів відчуватимуть самотність, а тому робитимуть все, щоб знайти собі половинку. Але це не допоможе у пошуках справжнього кохання.



Гороскоп для Овнів

Лев

Нові стосунки у травні для Левів будуть розчаруванням, кажуть астрологи. В особистому житті цього місяця не вдаватиметься, тому бажання про другу половинку краще відкласти на потім.



Гороскоп для Левів

Терези

Травень для Терезів може стати місяцем самовдосконалення та розвитку, а стосунки будуть тільки заважати. Тому зосередьтеся на собі, а кохання прийде тоді, коли для того буде час.



Гороскоп для Терезів