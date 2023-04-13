На Риб та Стрільців цією весною чекають великі переміни в житті. Якщо все складеться добре, то ці кардинальні зміни будуть їм лише на краще, пише 24 Канал.

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Риби

Навесні на представників цього знака зодіаку чекає багато подорожей, нові знайомства, зміна обстановки. Це допоможе поглянути на попередню діяльність з іншого кута та почати все з нового аркуша. Астрологи радять не боятися нових рішень, але приймати їх обдумливо. Це й приведе до кардинальних змін.



Гороскоп для Риб

Стрілець

На Стрільців весною чекають особливі зміни в особистому житті: хтось перейде до нового етапу стосунків, а комусь доведеться їх порвати. Та в будь-якому разі, все станеться тільки на краще. Ці пертурбації потягнуть за собою переміни в інших сферах: кар'єрі й фінансах.



Гороскоп для Стрільців