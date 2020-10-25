Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада для всіх знаків Зодіаку, передбачає різноманітні події. Когось очікує багато приємних подій, а комусь доведеться пережити тиждень в тривогах та переживаннях. Читайте гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Овна

Довіряйте, але перевіряйте – одне з головних завдань для Овнів цього тижня. Ви зможете досягнути максимального успіху лише тоді, якщо будете оцінювати критично не лише себе, але й оточуючих.

Не зациклюйтеся лише на минулих досягненнях, зберіться з силами та долайте новий рубіж. За витрачені зусилля ви будете винагороджені сповна. Якщо ви постараєтеся, то вам однозначно вдасться наблизитися до заповітної мети.

Самотнім представникам знаку не варто недооцінювати силу своєї привабливості, адже за допомогою свого красивого зовнішнього вигляду, ви зможете добитися свого. На вихідних постарайтеся не витрачати даремно сили.

Сприятливий день: 28 жовтня

Несприятливий день: 30 жовтня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Тельця

Тельцям цього тижня необхідно слідкувати за власним здоров'ям. Сили вашого організму послаблені, відтак є великий ризик розвитку вірусних інфекцій. Займіться профілактикою та зверніться до лікаря.

На жаль, проблеми у Тельців будуть виникати на рівному місці, що особливо прикро. Щоб вирішити їх в екстреному порядку, знадобиться допомога друзів. Ситуація в особистому житті нормалізується лише тоді, коли ви підете на поступки.

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Фінансове становище на межі кризи, але бідність вам не загрожує. Будьте обережними при вживанні алкоголю. Реакція вашого організму на спиртне може виявитися непередбачуваною і невелика доза може спричинити алкогольне отруєння.

Сприятливий день: 28 жовтня

Несприятливий день: 30 жовтня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Близнюків

На Близнюків очікує досить активний і насичений період. Якщо є бажання, скористайтеся обставинами, де у вас буде шанс досягнути багато поставлених перед собою завдань та навіть знайдеться час на відпочинок.

Середина тижня – сприятливий час для роботи та кар'єрного росту. Постарайтеся не пропустити цікаву ділову пропозицію. Також Близнюкам необхідно прорахувати всі свої слова та дії. Пошук золотої середини повинен стати головним вашим девізом не лише цього тижня, але й на наступний місяць.

На вихідних ви відчуєте новий прилив сил та оптимізму, втім переоцінювати свої можливості все ж таки не варто. Постарайтеся обіцяти тільки те, що можете виконати.

Сприятливий день: 27 жовтня

Несприятливий день: 29 жовтня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Рака

Ваш тиждень пройде саме так, як ви запланували. Намагайтеся більше часу приділити роботі, бо вас може очікувати успіх наприкінці тижня. Не обіцяйте того, чого не в силах виконати, бо це може негативно позначитись на вашій кар'єрі.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах. Не допускайте втручання у вирішення особистих питань родичів або друзів, бо це може лише загострити нинішню ситуацію.

Можливі непередбачені витрати в першій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У четвер ви можете розраховувати на підтримку друзів і близьких людей. П'ятниця – вдалий день для ділових зустрічей.

Сприятливий день: 1 листопада

Несприятливий день: 27 жовтня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Лева

Леви цього тижня відчують приплив натхнення, їм захочеться творити, тож успіх буде на їхньому боці. Зосередьтеся на справах креативних, не варто наважуватися на кардинальні зміни в фінансових сферах, навіть якщо теперішнім становищем ви не задоволені.

Левам треба виховувати в собі терпіння. Незабаром настане сприятливий період для змін. На цьому тижні займіться своєю оселею. Вам варто обговорити питання, які стосуються нерухомості та великих покупок. Не приймайте важливі рішення самостійно.

На вихідних сімейним Левам варто прислухатися до партнера, уважно стежити за його поведінкою, щоб не дозволити йому шукати різноманітність в житті на стороні. У вас можуть виникнути проблеми з довірою.

Сприятливий день: 29 жовтня

Несприятливий день: 31 жовтня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Діви

Діви цього тижня будуть у поганому настрої і всіляко будуть ображати оточуючих. На початку тижня ваші дії будуть трішки необдумані. Втім не варто займатися самоосудом. Ваш настрій покращиться із плином подій, які прийдуть у ваше життя.

Атмосфера вдома буде бажати кращого. Діти будуть дуже часто капризувати, скандалити і драматизувати усі події. Під впливом цього ви будете дуже роздратованими. Проявіть максимум ніжності, аби налагодити зв'язок зі своїми близькими.

На вихідних ви будете повні сил, тож вам захочеться зробити вдома генеральне прибирання. Якщо ви виділите час на фізичні навантаження, то будете перебувати у тонусі та хорошому настрої.

Сприятливий день: 29 жовтня

Несприятливий день: 31 жовтня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Терезів

У Терезів цього тижня можуть виникнути почуття до людини, яку вони раніше вважали хорошим знайомим. Не омине симпатія і тих, хто вже перебуває в шлюбі. Постарайтеся не поспішати з висновками. Насамперед вам треба розібратися в собі перед тим, як почати діяти.

Не потурайте своїм слабкостям, боріться з вадами. Не виключені цього тижня великі витрати, які можна б було уникнути. Витрачайте рівно стільки, скільки можете собі дозволити. Контролюйте свої емоції, щоб ненароком не образити рідних вам людей.

На вихідних Терези можуть зіткнутися з низкою життєвих труднощів. Все це буде пов'язано з дрібними неприємностями: протікання крану в квартирі, ламання пральної машини, загальною слабкістю, чи проблемами з родичами.

Сприятливий день: 26 жовтня

Несприятливий день: 28 жовтня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Скорпіона

Внутрішньо Скорпіони увесь тиждень будуть дуже напружені. Вам потрібно трохи розслабитися. На роботі ви будете гучно заявляти про свої амбіції. Докладіть усіх зусиль, аби здобути першість у всьому, чим ви займаєтеся.

Якщо ваші стосунки з другою половинкою не у найкращому стані, то варто вам це обом обговорити. Ретельно подумайте над тим, що вас турбує і що ви хотіли б змінити. Це дозволить вам стати ближчими і покращити ваші почуття.

Зверніть увагу на своє здоров'я. Турбуйтеся про імунітет і тепло одягайтеся. Уникнути стресу допоможуть дихальні техніки та медитації. Вас очікують неочікувані витрати на будинок – комунальні послуги, меблі або просто облаштування простору. Не бійтесь придбати щось дороге, якщо ви зробите покупку цього тижня – то річ прослужить вам дуже довго.

Сприятливий день: 26 жовтня

Несприятливий день: 28 жовтня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Стрільця

Стрільців цього тижня буде турбувати дефіцит життєвих сил. Астрологи радять відмовитися від справ, які вимагають від вас великих енергетичних витрат. Якщо ви не можете взяти вихідний чи лікарняний, то працюйте не на повну силу, пожалійте себе та свій організм.

Стрільцям не доведеться переживати за фінансову сферу. Тут все буде стабільно. Настрій може зіпсувати лише сумна новина, що стосуватиметься ваших родичів. Простягніть руку допомоги тим, хто цього потребує.

На вихідних присвятіть час відпочинку та хобі. Вам треба розслабитися та переключити свою увагу на якісь другорядні речі. Якщо щось піде не за планом – не панікуйте. Знайте, що ви завжди можете покластися на своїх рідних.

Сприятливий день: 30 жовтня

Несприятливий день: 27 жовтня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Козерога

Козероги цього тижня будуть собою пишатися, адже докладуть усіх зусиль, щоб стати кращим та вдосконалити своє життя. Будь-який вибір, який вам прийдеться прийняти – буде правильним, тож покладайтеся лише на власну інтуїцію.

Частіше прислухайтеся до себе і запитуйте чого саме ви хочете від цього життя. Такі думки підштовхнуть вас на нові ідеї і цілі, які з часом приведуть вас до вражаючих результатів. Астрологи радять поки що відтермінувати відпочинок, навіть, якщо ви дуже його чекали. Увесь свій час зараз приділіть лише собі та колу оточення, з яким ви товаришуєте. Якщо є людина, яка на вас погано впливає – не бійтеся розірвати дружбу, яка вас лише гнітить.

Зараз сприятливий період для того, щоб почати боротьбу зі шкідливими звичками.

Сприятливий день : 30 жовтня

Несприятливий день: 1 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Водолія

Цього тижня Водолії будуть завантажені обов'язками на роботі та в бізнес-сфері. Вам доведеться зануритися з головою у вир повсякденних справ, зустрічей, поїздок, які безпосередньо стосуватимуться вашої роботи. На допомогу прийдуть дипломатичні навички.

Проблем в особистому житті не передбачається, але це не привід розслаблятися. Тримайте руку на пульсі та стежте за зміною настрою партнера. Спробуйте зрозуміти, чому він іноді ревнує, злиться або стає агресивним.

На вихідних ви зможете нарешті розслабитися та відпочити. По можливості займіться тим, що раніше відкладали на потім. Порада актуальна для тих, хто знаходить віддушину у творчості.

Сприятливий день: 27 жовтня

Несприятливий день: 29 жовтня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 для Риб

Зірки рекомендують Рибам увесь тиждень проявляти активність і не бути лінивими. Беріться за нові проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро. Не забувайте про своїх друзів. Якщо вам хочеться з кимось поговорити, то пам'ятайте, що чашечка кави наодинці з подругою чи другом може зарядити вас енергією на весь тиждень.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що цього тижня ви придбаєте квартиру чи машину. Вже до кінця року ваші плани та цілі почнуть втілюватися в реальність, і станеться це саме цього тижня.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви зможете легко набрати вагу, від якої буде важко позбутися в майбутньому.

Сприятливий день: 27 жовтня

Несприятливий день: 29 жовтня