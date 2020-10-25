Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября для всех знаков Зодиака предусматривает различные события. Кого-то ожидает много приятных событий, а кому-то придется пережить неделю в тревогах и переживаниях. Читайте гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Овна

Доверяй, но проверяй – одна из главных задач для Овнов на этой неделе. Вы сможете достичь максимального успеха, только если будете оценивать критически не только себя, но и окружающих.

Не зацикливайтесь только на прошлых достижениях, соберитесь с силами и преодолевайте новый рубеж. За потраченные усилия вы будете вознаграждены сполна. Если вы постараетесь, то вам однозначно удастся приблизиться к заветной цели.

Одиноким представителям знака не стоит недооценивать силу своей привлекательности, ведь с помощью своего красивого внешнего вида вы сможете добиться своего. На выходных постарайтесь не тратить зря силы.

Благоприятный день: 28 октября

Неблагоприятный день: 30 октября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Тельца

Тельцам на этой неделе необходимо следить за своим здоровьем. Силы вашего организма ослаблены, поэтому есть большой риск развития вирусных инфекций. Займитесь профилактикой и обратитесь к врачу.

К сожалению, проблемы у Тельцов будут возникать на ровном месте, что особенно обидно. Чтобы решить их в экстренном порядке, понадобится помощь друзей. Ситуация в личной жизни нормализуется лишь тогда, когда вы пойдете на уступки.

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Финансовое положение на грани кризиса, но бедность вам не грозит. Будьте осторожны при употреблении алкоголя. Реакция вашего организма на спиртное может оказаться непредсказуемой, и небольшая доза может вызвать алкогольное отравление.

Благоприятный день: 28 октября

Неблагоприятный день: 30 октября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Близнецов

Близнецов ожидает достаточно активный и насыщенный период. Если есть желание, воспользуйтесь обстоятельствами, где у вас будет шанс достичь много поставленных перед собой задач и даже найдется время на отдых.

Середина недели – благоприятное время для работы и карьерного роста. Постарайтесь не пропустить интересное деловое предложение. Также Близнецам необходимо просчитать все свои слова и действия. Поиск золотой середины должен стать главным вашим девизом не только на этой неделе, но и на следующий месяц.

На выходных вы почувствуете новый прилив сил и оптимизма, впрочем переоценивать свои возможности все же не стоит. Постарайтесь обещать только то, что можете выполнить.

Благоприятный день: 27 октября

Неблагоприятный день: 29 октября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Рака

Ваша неделя пройдет именно так, как вы запланировали. Старайтесь больше времени уделить работе, потому что вас может ожидать успех в конце недели. Не обещайте то, что не в силах выполнить, это может негативно сказаться на вашей карьере.

В начале недели вас ждут увлекательные поездки и встречи с интересными людьми. Знакомства могут оказаться очень полезными. В конце недели не зацикливайтесь на домашних проблемах. Не допускайте вмешательства в решение личных вопросов родственников или друзей, это может только обострить нынешнюю ситуацию.

Возможны непредвиденные расходы в первой половине недели, которые могут уничтожить значительную часть ваших финансовых ресурсов. В четверг вы можете рассчитывать на поддержку друзей и близких людей. Пятница – удачный день для деловых встреч.

Благоприятный день: 1 ноября

Неблагоприятный день: 27 октября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Льва

Львы на этой неделе почувствуют прилив вдохновения, им захочется творить, поэтому успех будет на их стороне. Сосредоточьтесь на делах креативных, не стоит решаться на кардинальные изменения в финансовых сферах, даже если настоящим положением вы не удовлетворены.

Львам надо воспитывать в себе терпение. Скоро наступит благоприятный период для изменений. На этой неделе займитесь своим домом. Вам стоит обсудить вопросы, касающиеся недвижимости и крупных покупок. Не принимайте важные решения самостоятельно.

На выходных семейным Львам стоит прислушаться к партнеру, внимательно следить за его поведением, чтобы не позволить ему искать разнообразия в жизни на стороне. У вас могут возникнуть проблемы с доверием.

Благоприятный день: 29 октября

Неблагоприятный день: 31 октября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Девы

Девы на этой неделе будут в плохом настроении и всячески будут оскорблять окружающих. В начале недели ваши действия будут немного необдуманными. Впрочем, не стоит заниматься самоосуждением. Ваше настроение улучшится с течением событий, которые придут в вашу жизнь.

Атмосфера дома будет желать лучшего. Дети будут очень часто капризничать, скандалить и драматизировать все события. Под влиянием этого вы будете очень раздраженными. Проявите максимум нежности, чтобы наладить связь со своими близкими.

На выходных вы будете полны сил, поэтому вам захочется сделать дома генеральную уборку. Если вы выделите время на физические нагрузки, то будете находиться в тонусе и хорошем настроении.

Благоприятный день: 29 октября

Неблагоприятный день: 31 октября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Весов

У Весов на этой неделе могут возникнуть чувства к человеку, которого они ранее считали хорошим знакомым. Не обойдет симпатия и тех, кто уже состоит в браке. Постарайтесь не спешить с выводами. Прежде всего вам надо разобраться в себе перед тем, как начать действовать.

Не идите на поводу у своих слабостей, боритесь с проблемами. Не исключены на этой неделе большие расходы, которых можно было бы избежать. Тратьте ровно столько, сколько можете себе позволить. Контролируйте свои эмоции, чтобы ненароком не обидеть родных вам людей.

На выходных Весы могут столкнуться с рядом жизненных трудностей. Все это будет связано с мелкими неприятностями: протеканием крана в квартире, поломкой стиральной машины, общей слабостью или проблемами с родственниками.

Благоприятный день: 26 октября

Неблагоприятный день: 28 октября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Скорпиона

Внутренне Скорпионы всю неделю будут очень напряжены. Вам нужно немного расслабиться. На работе вы будете громко заявлять о своих амбициях. Приложите все усилия, чтобы получить первенство во всем, чем вы занимаетесь.

Если ваши отношения со второй половинкой не в лучшем состоянии, то вам обоим это стоит обсудить. Тщательно подумайте над тем, что вас беспокоит и что вы хотели бы изменить. Это позволит вам стать ближе и улучшить ваши чувства.

Обратите внимание на свое здоровье. Беспокойтесь об иммунитете и тепло одевайтесь. Избежать стресса помогут дыхательные техники и медитации. Вас ожидают неожиданные расходы на дом – коммунальные услуги, мебель или просто обустройство пространства. Не бойтесь приобрести что-то дорогое, если вы сделаете покупку на этой неделе – эта вещь прослужит вам очень долго.

Благоприятный день: 26 октября

Неблагоприятный день: 28 октября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Стрельца

Стрельцов на этой неделе будет беспокоить дефицит жизненных сил. Астрологи советуют отказаться от дел, которые требуют от вас больших энергетических затрат. Если вы не можете взять выходной или больничный, то работайте не в полную силу, пожалейте себя и свой организм.

Стрельцам не придется переживать за финансовую сферу. Здесь все будет стабильно. Настроение может испортить только печальная новость, которая будет касаться ваших родственников. Протяните руку помощи тем, кто в этом нуждается.

На выходных посвятите время отдыху и хобби. Вам надо расслабиться и переключить свое внимание на какие-то второстепенные вещи. Если что-то пойдет не по плану – не паникуйте. Знайте, что вы всегда можете положиться на своих родных.

Благоприятный день: 30 октября

Неблагоприятный день: 27 октября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Козерога

Козероги на этой неделе будут собой гордиться, так как приложат все усилия, чтобы стать лучше и усовершенствовать свою жизнь. Любой выбор, который вам придется принять, – будет правильным, поэтому полагайтесь только на свою интуицию.

Чаще прислушивайтесь к себе и спрашивайте, чего именно вы хотите от этой жизни. Такие мысли подтолкнут вас на новые идеи и цели, которые со временем приведут вас к впечатляющим результатам. Астрологи советуют пока отложить отдых, даже если вы очень его ждали. Все свое время сейчас уделите только себе и окружению, с которым вы дружите. Если есть человек, который на вас плохо влияет, – не бойтесь разорвать дружбу, которая вас только угнетает.

Сейчас благоприятный период для того, чтобы начать борьбу с вредными привычками.

Благоприятный день : 30 октября

Неблагоприятный день: 1 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеи будут загружены обязанностями на работе и в бизнес-сфере. Вам придется окунуться с головой в омут повседневных дел, встреч, поездок, которые непосредственно будут касаться вашей работы. На помощь придут дипломатические навыки.

Проблем в личной жизни не предвидится, но это не повод расслабляться. Держите руку на пульсе и следите за сменой настроения партнера. Попробуйте понять, почему он иногда ревнует, злится или становится агрессивным.

На выходных вы сможете наконец расслабиться и отдохнуть. По возможности займитесь тем, что раньше откладывали на потом. Совет актуален для тех, кто находит отдушину в творчестве.

Благоприятный день: 27 октября

Неблагоприятный день: 29 октября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 для Рыб

Звезды рекомендуют Рыбам всю неделю проявлять активность и не быть ленивыми. Беритесь за новые проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро. Не забывайте о своих друзьях. Если вам хочется с кем-то поговорить, то помните, что чашечка кофе наедине с подругой или другом может зарядить вас энергией на всю неделю.

Изменения в вашей личной жизни тоже могут быть кардинальными. Не исключено, что на этой неделе вы приобретете квартиру или машину. Уже к концу года ваши планы и цели начнут воплощаться в реальность, и произойдет это именно на этой неделе.

На выходных следите за своим питанием, поскольку за последнее время вы совершенно не ставите себе никаких запретов в тяжелой и вредной пище. От такого питания вы можете легко набрать вес, от которого будет трудно избавиться в будущем.

Благоприятный день: 27 октября

Неблагоприятный день: 29 октября