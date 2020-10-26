Новая неделя принесет знакам Зодиака что-то новое. И хотя есть пары, которые могут согреть своей любовью вторую половинку, кое-кто и в дальнейшем будет оставаться одиноким в холодные осенние вечера. Какой будет ваша любовная жизнь – читайте гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака.

24 канал подготовил для вас актуальную и полезную информацию о том, как сложатся отношения разных знаков Зодиака на этой неделе.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Овна

Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют прекратить мечтать и наконец увидеть реальность. Лучше сразу скажите своему партнеру, чего вы от него ожидаете, и изучите собственные нужды. Это поможет вам обрести гармонию в отношениях. Проводите больше времени вместе и устройте романтику.

А одиноким Овнам стоит быть спокойными и не прятаться от окружающего мира. Так, вы сможете познакомиться и сблизиться с человеком из вашего круга друзей. Подумайте, может ли что-то серьезное между вами получиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Тельца

Тельцы в ближайшие дни будут иметь прекрасные отношения с любимым человеком. Между вами будет приятная и веселая атмосфера, а также удастся провести честный разговор, который успокоит вас. Поэтому, не сомневайтесь друг в друге и наслаждайтесь позитивным настроем.

Зато одинокие Тельцы должны позаботиться о том, чтобы хорошо провести время на едине с собой. Впоследствии вы сможете встретить человека, о котором мечтаете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Близнецов

Близнецам на этой неделе нужно уделить личное время второй половинке. Проведите выходные вместе или организуйте небольшую поездку за город. Ваши отношения лишь укрепятся, но для этого нужно много работать.

Одинокие Близнецы смогут найти общий язык с окружающими людьми. Понимание и хорошее общение придадут вам особый шарм. Но о новой любви пока думать рано.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Рака

На этой неделе Раки могут испортить свои отношения из-за собственных эмоций. Эксперты советуют не возвращаться к старым конфликтам с партнером, сейчас лучше избавиться от них раз и навсегда. Выделите немного времени, чтобы сделать то, что вам обоим нравится, это зарядит вас энергией.

А одиноким Ракам надо продолжать знакомиться с новыми и интересными людьми. Возможно, среди них есть ваша вторая половинка, поэтому присмотритесь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Льва

Отношения Львов на этой неделе будут складываться отлично, если вы не вспомните проблемы из прошлого, которые заставляют вас и вашего партнера чувствовать себя некомфортно. Начните что-то новое вместе или найдите новые хобби, это оживит ваши отношения.

А одиноким Львам надо встретиться с друзьями или близкими. Ведь в этой компании вы, наверное, найдете своего человека. Посмотрите на свое окружение, возможно, вы кому-то очень нравитесь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Девы

Девы получат от планет положительное влияние, и благодаря этому смогут прекрасно провести время вместе со своим партнером. Откровенно поговорите с любимым человеком, узнайте его/ее больше и проведите счастливые моменты вместе.

А одиноких Дев может очаровать человек из вашего круга друзей или окружения. Если вам нравится он/она. То сделайте шаг навстречу, возможно, это изменит вашу личную жизнь.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Весов

Весам на этой недели надо уделить больше внимания своему партнеру и подумать, заслуживает ли этот человек быть рядом с вами. Вам не стоит терпеть различные неприятности. Если вы не можете разрешить конфликт, то разойдитесь. Не стоит мучить себя плохими отношениями. Не бойтесь говорить о том, что вас беспокоит.

А одинокие Весы должны наконец развлечься с другими людьми. Но будьте готовы к чему-то хорошему. К тому же, ваше обаяние поразит окружающих людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Скорпиона

Отношения Скорпионов в ближайшую неделю будут складываться очень хорошо – ваш партнер собирается вас приятно удивить. Вы сможете забыть о проблемах прошлого. Выразите друг другу свою любовь и искренние чувства.

А одинокие Скорпионы могут сосредоточиться на людях, которые заслуживают вашего внимания и действительно заинтересованы в вас. Но вам для этого стоит отпустить людей, которые предали вас в прошлом.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Стрельца

Отношения Стрельцов будут складываться наилучшим образом, но вы сможете их еще больше улучшить, если уделите немного времени своему партнеру. Советуем вам устроить романтическое свидание или организовать поездку в романтическое место. Это порадует вашу половинку и сблизит вас.

Зато одинокие Стрельцы не будут чувствовать себя плохо. Положительные планетарные влияния помогут вам найти любовь. Но не испортите все сразу – будьте собой рядом с другими людьми.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Козерога

Козерогам этой недели стоит лучше понимать знаки, которые вам подает ваш партнер. Уделите время любимому человеку и действуйте в соответствии с желанием вашего сердца. Если вы чувствуете, что вам некомфортно с партнером, то обсудите все проблемы и вопросы, которые вас беспокоят. И не стесняйтесь предпринимать шаги, которые помогут изменить ситуацию.

Одинокие Козероги должны сделать первый шаг, чтобы стать счастливыми и построить личную жизнь. Поэтому, подойдите к интересующему вас человеку и признайтесь о своих чувствах.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Водолея

Водолеи в своей любовной жизни должны приблизиться к своему партнеру и объяснить ему, насколько он важен в вашей жизни. Не портите отношения собственной ревностью, а делайте все, лишь бы ваша вторая половинка была счастлива вместе с вами.

Зато одинокие Водолеи наконец смогут найти свою вторую половинку. Но будьте осторожны в этом. Не открывайтесь неизвестному человеку, пока не будете готовы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября 2020 года для Рыб

Рыбы будут иметь хорошую неделю в своей личной жизни. Вам нужно больше выражать свои чувства, чтобы ваш партнер понимал, что вы чувствуете. Сделайте в эти выходные что-то оригинальное, что поможет вам обоим развлечься и проведите много времени вместе.

Одиноким Рыбам нужно начать поиски любви и приблизиться к человеку из вашего окружения или работы, которая вам давно нравится. Вы в силах все изменить к лучшему.