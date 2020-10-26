Новий тиждень принесе знакам Зодіаку щось нове. І хоча є пари, які можуть зігріти своїм коханням другу половинку, дехто і надалі залишатиметься самотнім у холодні осінні вечори. Яким буде ваше любовне життя – читайте гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для всіх знаків Зодіаку.

24 канал підготував для вас актуальну та корисну інформацію про те, як складуться стосунки різних знаків Зодіаку цього тижня.

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Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Овна

Овнам цього тижня астрологи рекомендують припинити мріяти і нарешті побачити реальність. Краще одразу скажіть своєму партнерові, чого ви від нього очікуєте, і вивчіть власні потреби. Це допоможе вам знайти гармонію в стосунках. Проводьте більше часу разом та влаштуйте романтику.

А самотнім Овнам варто бути спокійними і не ховайтеся від навколишнього світу. Так, ви зможете познайомитися та зблизитися з людиною з вашого кола друзів. Подумайте, чи може щось серйозне між вами вийти.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Тельця

Тельці у найближчі дні матимуть чудові стосунки з коханою людиною. Між вами буде приємна та весела атмосфера, а також вдасться провести чесну розмову, яка заспокоїть вас. Тож, не сумнівайтеся один в одному та насолодіться позитивним настроєм.

Натомість одинокі Тельці мають подбати про те, щоб добре провести час з самим собою Згодом ви зможете зустріти людину, про яку мрієте.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Близнюків

Близнюкам цього тижня потрібно приділити особистий час другій половинці. Проведіть вихідні разом чи організуйте невелику поїздку за місто. Ваші стосунки лише зміцняться, але для цього треба багато працювати.

Самотні Близнюки зможуть знайти спільну мову з оточуючими людьми. Розуміння та хороше спілкування нададуть вам особливого шарму. Але про нове кохання поки думати зарано.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Рака

Цього тижня Раки можуть зіпсувати свої стосунки через власні емоції. Експерти радять не повертатися до старих конфліктів з партнером, зараз краще позбутися їх раз і назавжди. Виділіть трохи часу, щоб зробити те, що вам обом подобається, це зарядить вас енергією.

А самотнім Ракам треба продовжувати знайомитися з новими та цікавими людьми. Можливо, серед них є ваша друга половинка, тож придивіться.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Лева

Стосунки Левів цього тижня будуть складатися чудово, якщо ви не згадуватимете проблеми з минулого, які змушують вас та вашого партнера почуватися незручно. Почніть щось нове разом чи знайдіть нові хобі, це оживить ваші стосунки.

А самотнім Левам треба зустрітися з друзями чи близькими. Адже в цій компанії ви, напевно, знайдете свою людину. Подивіться на своє оточення, можливо, ви комусь дуже подобаєтеся.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Діви

Діви отримають від планет позитивний вплив, і завдяки цьому зможуть чудово провести час разом зі своїм партнером. Відверто поговоріть з коханою людиною, дізнайтеся його/її більше і проведіть щасливі моменти разом.

А самотніх Дів може зачарувати людина з вашого кола друзів чи оточення. Якщо вам подобається він/вона. То зробіть крок назустріч, можливо, це змінить ваше особисте життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Терезів

Терезам цього тижня треба приділити більше уваги своєму партнерові і подумати, чи заслуговує ця людина бути поруч з вами. Вам не варто терпіти різні неприємності. Якщо ви не можете вирішити конфлікт, то розійдіться. Не варто мучити себе поганими стосунками. Не бійтеся говорити з ними про те, що вас турбує.

А одинокі Терези повинні нарешті розважитися з іншими людьми. Але будьте готові до чогось хорошого. До того ж, ваша чарівність вразить оточуючих людей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Скорпіона

Стосунки Скорпіонів у найближчий тиждень будуть складатися дуже добре – ваш партнер збирається вас приємно здивувати. Ви зможете забути про проблеми минулого. Висловіть один одному свою любов та щирі почуття.

А одинокі Скорпіони можуть зосередитися на людях, які заслуговують на вашу увагу і справді зацікавлені у вас. Але вам для цього варто відпустити людей, які зрадили вас у минулому.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Стрільця

Стосунки Стрільців будуть складатися найкращим чином, але ви зможете їх ще більше покращити, якщо приділите трохи часу своєму партнерові. Радимо вам влаштувати романтичне побачення чи організувати поїздку в романтичне місце. Це порадує вашу половинку та зблизить вас.

Натомість самотні Стрільці не відчуватимуть себе погано. Позитивні планетарні впливи допоможуть вам знайти кохання. Але не зіпсуйте все одразу – будьте собою поруч з іншими людьми.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Козерога

Козерогам цього тижня варто краще розуміти знаки, які вам подає ваш партнер. Приділіть час коханій людині та дійте відповідно до бажання вашого серця. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно з партнером, то обговоріть всі проблеми та питання, які вас турбують. І не соромтеся робити кроки, які допоможуть змінити ситуацію.

Самотні Козероги повинні зробити перший крок, аби стати щасливими та побудувати особисте життя. Тож, підійдіть до людини, яка вас цікавить, і зізнайтеся про свої почуття.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Водолія

Водолії у своєму любовному житті мають наблизитися до свого партнера і пояснити йому/їй, наскільки вони важливі у вашому житті. Не псуйте відносини власними ревнощами, а робіть все, аби ваша друга половинка була щаслива разом з вами.

Натомість одинокі Водолії нарешті зможуть знайти свою другу половинку. Але будьте обережними у цьому. Не відкривайтеся невідомій людині, доки не будете готові.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 26 жовтня – 1 листопада 2020 року для Риб

Риби будуть мати гарний тиждень у своєму особистому житті. Вам потрібно більше висловлювати свої почуття, щоб ваш партнер розумів, що ви відчуваєте. Зробіть у ці вихідні щось оригінальне, що допоможе вам обом розважитися та проведіть багато часу разом.

Самотнім Рибам потрібно почати пошуки кохання та наблизитися до людини з вашого оточення чи роботи, яка вам давно подобається. Ви в силах все змінити на краще.