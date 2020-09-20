Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає насичений період. Багатьох чекає вирішення важливих справ, запровадження цікавих проєктів та доленосне знайомство. Читайте гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Овна

Цього тижня Овнам треба розкласти всі свої справи по поличках та приділити вдосталь часу своїй половинці. На самотніх представників знаку чекає продуктивний період, тож не варто перейматися затишшям в особистому житті.

Овнам треба навчитися відмовляти друзям у допомозі, адже вони цілком можуть використовувати вас у своїх власних цілях. Не нехтуйте власними пріоритетами, зробіть атмосферу навколо комфортною для себе.

Окрім цього, вам варто добре подумати над своїм майбутнім: чи справді зараз з вами ті люди, які підтримають вас в усьому?

Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 26 вересня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Тельця

Спробуйте по-новому подивитися на свої робочі стосунки, які впливають на ваше самопочуття. Щоб не перебувати постійно в напруженості – зберігайте дистанцію. Слідкуйте за своїми висловлюваннями та тримайте все в балансі.

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Не приділяйте увесь свій вільний час роботі. Пам'ятайте, що вам треба відпочивати та відновлювати свою втрачену енергію. Займіться спортом, прогулюйтеся по свіжому повітрю, почніть медитувати тощо.

На вихідних ваші бажання збігатимуться з вашими можливостями. Ваші близькі дуже скучили за вами, тож приділіть їм більше уваги. Довіртесь зіркам – вони приведуть вас до успіху.

Сприятливий день: 22 вересня

Несприятливий день: 21 вересня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Близнюків

Щоб завести нові знайомства, доведеться вам спочатку завершити старі зв'язки. У кого є невирішене квартирне питання – мають чудову можливість впоратися з ним. Попереду вас чекають переговори щодо купівлі-продажу.

Проведіть тиждень в розміреному темпі, а також проявіть пильність. Поспіх може стати причиною проблем у справах. Можливий несподіваний поворот справ, який може застати вас зненацька.

На вихідних виділіть час, аби провести роботу над своїми помилками. Подумайте над тим, яким чином ви можете вдосконалити своє життя. Складіть список справ та ретельно розпишіть, що маєте обов'язково виконати. Окрім цього, не забувайте про відпочинок.

Сприятливий день: 22 вересня

Несприятливий день: 24 вересня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Рака

На Раків чекає чудовий початок дня. Ви зможете отримати заслужену нагороду, провести час у колі друзів та близьких та зарядитися бадьорістю на увесь тиждень.

У середині тижня ви можете поставити крапку в спірних питаннях та почати шлях до підкорення нових вершин. Порада від астрологів – не піддавайтеся на провокації та не приймайте самостійні рішення.

На вихідних вашим планам нічого не загрожує, тож ви зможете спокійно займатися запланованими справами. Ймовірно, на вихідних у вас з'являться додаткові гроші. Намагайтеся витрачати їх з розумом.

Сприятливий день: 27 вересня

Несприятливий день: 25 вересня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Лева

На Левів цього тижня чекає не найкраще фінансове становище, а на роботі можуть з'явитися незручні ситуації. Однак зовсім скоро все зміниться у кращу сторону, тож не переймайтеся.

Потіште себе та рідних подарунком та активним відпочинком. Складіть план на найближче майбутнє. Також не відкладайте укладання важливих договорів на кінець тижня. Завершити важливі справи треба до п'ятниці.

На вихідних буде корисно розважитися з друзями та завести нові знайомства. Можливо на вас чекає цікава пропозиція з новою роботою.

Сприятливий день: 26 вересня

Несприятливий день: 23 вересня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Діви

У Дів накопичилося багато справ, тож цього тижня – ідеальний період, аби все вирішити. Нарешті настав час, коли вам вдасться закінчити ремонт. Не відмовляйтеся від відряджень. Можлива зустріч з цікавими людьми.

Керівництво помітить ваші старання, тож фінансова винагорода не примусить себе довго чекати. Попереду вас чекають приємні сюрпризи та нові захоплення.

Ваше самопочуття значною мірою може покращити спілкування з рідними та дітьми. Ви відчуєте гармонію тіла і духу.

Сприятливий день: 25 вересня

Несприятливий день: 24 вересня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Терезів

Ймовірно, доля випробовує вас на міцність, однак ви подолаєте багато перешкод лише тоді, коли не будете звертати увагу на плітки, чутки і критичні зауваження. Постарайтеся не відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує.

В усьому цього тижня дотримуйтеся золотої середини. Не сумуйте та не квапте події, і тоді все складеться найкращим для вас чином.

Вихідні присвятіть родині, подорожам та маленьким життєвим радощам. Задоволення вам принесе рутинна частина життя, на яку в будні дні завжди не вистачає часу.

Сприятливий день: 24 вересня

Несприятливий день: 23 вересня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Скорпіона

Зорі радять Скорпіонам нарешті розпрощатися з минулим, щоб спокійно насолоджуватися теперішнім. Ви надто переймаєтеся тим, що не повинно вас хвилювати. До того ж час зрозуміти, хто заслуговує бути поряд з вами, а від кого краще піти.

У вас настане доволі активний період, коли треба буде вирішити велику кількість справ. Втім це не причина повністю відсторонюватися від близьких людей, адже їхнє життя також може змінюватися за час вашої відсутності.

На вихідних попрацюйте над самодисципліною. Зірки радять зайнятися внутрішнім станом та відновлювати свої енергетичні ресурси.

Сприятливий день: 27 вересня

Несприятливий день: 30 вересня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Стрільця

Цього тижня у вас все буде налагоджуватися в кращу сторону. На роботі справи підуть вгору. Ви будете отримувати похвалу та компліменти. Зірки радять не відкладати справи, а зайнятися ними та завершити їх до кінця, адже енергії у вас буде сповна.

Астрологи рекомендують починати відкладати гроші. В майбутньому на вас чекає покупка, для якої пригодяться відкладені кошти. За можливості, позбудьте зайвих речей, які не приносять вам жодної користі.

Вихідні обіцяють бути ефективними. Буде багато зустрічей, які допоможуть вам рухатися вперед. Також зірки радять зайнятися саморозвитком та придбати кілька нових книг.

Сприятливий день: 21 вересня

Несприятливий день: 25 вересня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Козерога

Цього тижня Козерогам буде все легко вдаватися. Втім, якщо хочете досягнути успіху – доведеться трішки потрудитися.

Не забувайте про правильне харчування. Вам давно вже потрібно налагодити свій режим споживання їжі і забути про нічні "перекуси", якщо не хочете потім записуватися до лікаря. Для збереження доходів Козерогам треба навчитися економити.

На вихідних зірки радять прослухати вебінари чи майстер-класи. І не забувайте відпочивати. До прикладу, знайдіть хороший фільм та проведіть вечір суботи чи неділі за переглядом захопливого трилера.

Сприятливий день : 27 вересня

Несприятливий день: 26 вересня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Водолія

Якщо ви збережете хорошi стосунки з колегами, то вдасться завоювати авторитет. Неабияку роль у цьому вiдiграють довгостроковi проєкти. У вас з’являться новi друзi. Однак будьте обачнішими, оскiльки поруч може з’явитися людина, яка користуватиметься вашою добротою у своїх цілях.

Через ревнощi у вашiй родинi часто виникатимуть скандали, шукайте будь-який компромiс. Щоб виправити цю ситуацiю, займiться спiльною роботою.

На вихідних вам потрібен відпочинок та вільний час для того, аби побути наодинці з собою. Обміркуйте все, що відбувається навколо та зробіть правильні висновки. Спокій та впевненість в собі допоможуть прийняти правильні відповіді.

Сприятливий день: 26 вересня

Несприятливий день: 24 вересня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Риб

Рибам цього тижня найкраще вдаватимуться організаторські здібності. Ви з легкістю зможете максимально ефективно розподілити час, навести лад у всіх справах та розібратися зі складними питаннями.

Завдяки своїм успіхам, ви відчуєте себе впевненими та задоволеними. Це допоможе вам підтримувати гарний настрій та покращити відносини з оточуючими.

На вихідних зорі рекомендують вам відправитися на відпочинок. Повний релакс подарує вам заряд позитивних емоцій та енергію на наступний тиждень.

Сприятливий день: 23 вересня

Несприятливий день: 26 вересня