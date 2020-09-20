Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака предполагает насыщенный период. Многих ждет решение важных дел, ведение интересных проектов и судьбоносное знакомство. Читайте гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Овна

На этой неделе Овнам надо разложить все свои дела по полочкам и уделить вдоволь времени своей половинке. Одиноких представителей знака ждет продуктивный период, поэтому не стоит беспокоиться из-за затишья в личной жизни.

Овнам нужно научиться отказывать друзьям в помощи, ведь они вполне могут использовать вас в своих собственных целях. Не пренебрегайте собственными приоритетами, сделайте атмосферу вокруг комфортной для себя.

Кроме этого, вам стоит хорошо подумать над своим будущим: действительно ли сейчас с вами те люди, которые поддержат вас во всем?

Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Тельца

Попробуйте по-новому посмотреть на свои рабочие отношения, которые влияют на ваше самочувствие. Чтобы не находиться постоянно в напряжении – сохраняйте дистанцию. Следите за своими высказываниями и держите все в балансе.

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Не уделяйте все свое свободное время работе. Помните, что вам нужно отдыхать и восстанавливать свою утраченную энергию. Займитесь спортом, прогуливайтесь по свежему воздуху, начните медитировать и тому подобное.

На выходных ваши желания будут совпадать с вашими возможностями. Ваши близкие очень скучали по вам, поэтому уделите им больше внимания. Доверьтесь звездам – они приведут вас к успеху.

Благоприятный день: 22 сентября

Неблагоприятный день: 21 сентября

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Близнецов

Чтобы завести новые знакомства, придется вам сначала завершить старые связи. У кого есть нерешенный квартирный вопрос – имеют прекрасную возможность справиться с ним. Впереди вас ждут переговоры по купле-продаже.

Проведите неделю в размеренном темпе, а также проявите бдительность. Спешка может стать причиной проблем в делах. Возможен неожиданный поворот дел, который может застать вас врасплох.

На выходных выделите время, чтобы провести работу над своими ошибками. Подумайте над тем, каким образом вы можете усовершенствовать свою жизнь. Составьте список дел и тщательно распишите, что должны обязательно выполнить. Кроме этого, не забывайте об отдыхе.

Благоприятный день: 22 сентября

Неблагоприятный день: 24 сентября

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Рака

Раков ждет чудесное начало дня. Вы сможете получить заслуженную награду, провести время в кругу друзей и близких и зарядиться бодростью на всю неделю.

В середине недели вы можете поставить точку в спорных вопросах и начать путь к покорению новых вершин. Совет от астрологов – не поддавайтесь на провокации и не принимайте самостоятельные решения.

На выходных вашим планам ничего не угрожает, поэтому вы сможете спокойно заниматься запланированными делами. Вероятно, на выходных у вас будут появляться дополнительные деньги. Старайтесь тратить их с умом.

Благоприятный день: 27 сентября

Неблагоприятный день: 25 сентября

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Льва

Львов на этой неделе ждет не лучшее финансовое положение, а на работе могут появиться неловкие ситуации. Однако совсем скоро все изменится в лучшую сторону, так что не расстраивайтесь.

Побалуйте себя и родных подарком и активным отдыхом. Составьте план на ближайшее будущее. Также не откладывайте заключение важных договоров на конец недели. Завершить важные дела надо до пятницы.

На выходных будет полезно развлечься с друзьями и завести новые знакомства. Возможно вас ждет интересное предложение с новой работой.

Благоприятный день: 26 сентября

Неблагоприятный день: 23 сентября

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Девы

У Дев накопилось много дел, поэтому на этой неделе – идеальный период, чтобы все решить. Наконец настало время, когда вам удастся закончить ремонт. Не отказывайтесь от командировок. Возможна встреча с интересными людьми.

Руководство заметит ваши старания, поэтому финансовое вознаграждение не заставит себя долго ждать. Впереди вас ждут приятные сюрпризы и новые увлечения.

Ваше самочувствие в значительной степени может улучшить общение с родными и детьми. Вы почувствуете гармонию тела и духа.

Благоприятный день: 25 сентября

Неблагоприятный день: 24 сентября

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Весов

Вероятно, судьба испытывает вас на прочность, однако вы преодолеете много препятствий лишь тогда, когда не будете обращать внимание на сплетни, слухи и критические замечания. Постарайтесь не отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

Во всем на этой неделе придерживайтесь золотой середины. Не унывайте и не торопите события, и тогда все сложится наилучшим для вас образом.

Выходные посвятите семье, путешествиям и маленьким жизненным радостям. Удовольствие вам принесет рутинная часть жизни, на которую в будние дни всегда не хватает времени.

Благоприятный день: 24 сентября

Неблагоприятный день: 23 сентября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Скорпиона

Звезды советуют Скорпионам наконец-то распрощаться с прошлым, чтобы спокойно наслаждаться настоящим. Вы слишком озабочены тем, что не должно вас волновать. К тому же пора понять, кто заслуживает быть рядом с вами, а от кого лучше уйти.

У вас наступит довольно активный период, когда предстоит решить большое количество дел. Впрочем это не причина полностью отстраняться от близких людей, ведь их жизнь также может меняться за время вашего отсутствия.

На выходных поработайте над самодисциплиной. Звезды советуют заняться внутренним состоянием и восстанавливать свои энергетические ресурсы.

Благоприятный день: 27 сентября

Неблагоприятный день: 30 сентября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Стрельца

На этой неделе у вас все будет налаживаться в лучшую сторону. На работе дела пойдут вверх. Вы будете получать похвалу и комплименты. Звезды советуют не откладывать дела, а заняться ими и завершить их до конца, ведь энергии у вас будет сполна.

Астрологи рекомендуют начинать откладывать деньги. В будущем вас ждет покупка, для которой пригодятся отложенные средства. По возможности, избавьте от лишних вещей, которые не приносят вам никакой пользы.

Выходные обещают быть эффективными. Будет много встреч, которые помогут вам двигаться вперед. Также звезды советуют заняться саморазвитием и приобрести несколько новых книг.

Благоприятный день: 21 сентября

Неблагоприятный день: 25 сентября

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Козерога

На этой неделе Козерогам будет все легко удаваться. Впрочем, если хотите добиться успеха – придется чуточку потрудиться.

Не забывайте о правильном питании. Вам давно уже нужно наладить свой режим потребления пищи и забыть о ночных "перекусах", если не хотите потом записываться к врачу. Для сохранения доходов Козерогам надо научиться экономить.

На выходных звезды советуют прослушать вебинары или мастер-классы. И не забывайте отдыхать. К примеру, найдите хороший фильм и проведите вечер субботы или воскресенья за просмотром увлекательного триллера.

Благоприятный день: 27 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Водолея

Если вы сохраните хорошие отношения с коллегами, то удастся завоевать авторитет. Немалую роль в этом играют долгосрочные проекты. У вас появятся новые друзья. Однако будьте осмотрительнее, поскольку рядом может появиться человек, который будет пользоваться вашей добротой в своих целях.

Из-за ревности в вашей семье часто будут возникать скандалы, ищите любой компромисс. Чтобы исправить эту ситуацию, займитесь совместной работой.

На выходных вам нужен отдых и свободное время для того, чтобы побыть наедине с собой. Обдумайте все, что происходит вокруг и сделайте правильные выводы. Спокойствие и уверенность в себе помогут принять правильные ответы.

Благоприятный день: 26 сентября

Неблагоприятный день: 24 сентября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Рыб

Рыбам на этой неделе лучше всего будут удаваться организаторские способности. Вы с легкостью сможете максимально эффективно распределить время, навести порядок во всех делах и разобраться со сложными вопросами.

Благодаря своим успехам, вы почувствуете себя уверенными и довольными. Это поможет вам поддерживать хорошее настроение и улучшить отношения с окружающими.

На выходных звезды рекомендуют вам отправиться на отдых. Полный релакс подарит вам заряд положительных эмоций и энергию на следующую неделю.

Благоприятный день: 23 сентября

Неблагоприятный день: 26 сентября