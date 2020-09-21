Новая неделя принесет влюбленным парам новые эмоции. Так, некоторые знаки Зодиака найдут свое счастье в ближайшие дни, а другие – могут разрушить отношения с любимым человеком. Как сложится неделя с 21 по 27 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака – читайте любовный гороскоп.

Любовная жизнь всех знаков Зодиака будет довольно необычной, передает 24 канал. В частности, вас ожидают как романтические свидания, откровенные разговоры или влюбленность, так и ссоры и конфликты.

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Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Овна

У Овнов эта неделя все будет складываться удачно. Ваша любовная жизнь будет полна покоя и наслаждений. У вас будут откровенные разговоры со второй половинкой, в частности обсудите совместные планы и мечты. Это вас сблизит еще больше.

Зато одинокие Овны в ближайшие дни получат много новых и интересных встреч. Вас заинтересуют несколько человек, поэтому необходимо будет сделать правильный выбор.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Тельца

Тельцы на этой неделе могут исправить ошибки, которые испортили ваши отношения. Ведь до сих пор некоторые проблемы заставляют вас волноваться. Итак, пришло время рассказать своему партнеру о ваших чувствах и найти компромисс вместе. Попробуйте стать ближе друг к другу.

А одинокие Тельцы должны наконец оставить свое прошлое и заложить основы для чего-то нового в своей жизни. Вам стоит двигаться дальше, и тогда вы обретете свое счастье.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Близнецов

На этой неделе Близнецам стоит набраться терпения и уделять больше времени любимым, потому что они в этом нуждаются. Сохраните баланс и комфортно проведите время вместе. К примеру, можете устроить романтическое свидание.

А одинокие Близнецы до конца месяца познакомятся с новыми людьми, которые выведут вас из грустного периода жизни и заставят пережить давно забытые эмоции.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Рака

Ракам пора прояснить все недоразумения с партнером, только так вы сможете начать новую главу в ваших отношениях. И не создавайте новых конфликтов, потому что это может разочаровать вашу половинку. Спокойнее реагируйте на все разногласия и чаще признавайтесь друг другу в любви.

Зато одиноким Ракам астрологи советуют чаще соглашаться на свидания и знакомиться с новыми людьми. Тогда это изменит вашу жизнь.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Льва

Любовная жизнь Львов сейчас на высоте – на этой неделе ваши отношения будут полны страсти и любви. Кроме того, вам стоит поддержать своего партнера в определенной ситуации, поэтому оставайтесь рядом с ним/ней и проявляйте понимание.

А одиноким Львам надо быть более открытыми и позволять людям подходить к вам. Ведь даже если у вас не получится построить серьезные отношения, вы сможете быть друзьями. Поэтому знакомства не помешают.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 дляя Девы

Девам стоит в ближайшие дни показывать второй половинке больше своей заинтересованности и уделять внимание. Сосредоточьтесь на своих отношениях и попытайтесь разрешить все конфликты с партнером. Ваши разногласия должны быть решены, иначе это может разрушить отношения.

Одинокие Девы на этой неделе получат возможность познакомиться с интересными людьми. Но строить ли отношения с ним/ней – решать вам.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Весов

Весам также стоит исправить все недоразумения и ссоры, которые нависли над вашими отношениями. Ведь вы действительно любите друг друга, поэтому держитесь за это. Астрологи советуют быть ответственными – вы сами можете помочь своим отношениям двигаться вперед.

А Весам, которые сейчас не в отношениях, так действительно комфортно. Вы можете пофлиртовать с другими людьми, но пока стоит наслаждаться своей свободой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе могут укрепить свои отношения, если они будут с заботой относиться к любимому человеку и будут уделять ему свободное время. Проведите вечер вместе и признайтесь в своих настоящих чувствах.

Одиноких Скорпионов ждет неожиданная встреча, которая может изменить их любовную жизнь. Но перед созданием отношений хорошо все обдумайте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Стрельца

Личная жизнь Стрельцов нуждается в стабильности. Чем больше вы будете придерживаться своего слова и своих обещаний, тем лучше будут ваши отношения. Поэтому поделитесь с партнером своими секретами и придумайте общие цели на ближайшее будущее.

Одиноким Стрельцам не стоит тратить время на людей, с которыми у вас ничего не складывается. Дайте себе немного больше времени, чтобы понять, чего вы на самом деле хотите, и подождите, пока что-то важное появится в вашей жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Козерога

Козероги на этой неделе могут создать конфликт со второй половинкой из-за своей работы. Чтобы этого избежать, вам стоит меньше работать и уделять свободное время любимому человеку. Покажите, что вы действительно его цените и хотите быть рядом.

Одинокие Козероги могут встретить интересного человека, с которым проведут вечер вместе. Но станут ли эти отношения серьезными – покажет время.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Водолея

У Водолеев на этой неделе может начаться новый этап в любовной жизни. Но к этому стоит приложить усилия и открыться любимому человеку. Будьте друг для друга поддержкой и чаще говорите, что любите друг друга.

Одиноким Водолеям нужно навсегда забыть свое прошлое и не возвращаться к нему. Ведь это создает препятствия для поиска новой любви.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 21 – 27 сентября 2020 для Рыб

Личная жизнь Рыб требует работы над отношениями, ведь у вас есть много незавершенных вопросов, и это держит вас и вашего партнера на расстоянии. Если хотите стать ближе друг к другу – сделайте шаг навстречу и признайтесь в чувствах.

Одиноким Рыбам удача принесет новое интересное знакомство. И именно с этим человеком у вас может быть общее будущее.