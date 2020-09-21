Новий тиждень принесе закоханим парам нові емоції. Так, деякі знаки Зодіаку знайдуть своє щастя у найближчі дні, а інші – можуть зруйнувати стосунки з коханою людино. Як складеться тиждень з 21 по 27 вересня 2020 року для всіх знаків Зодіаку – читайте любовний гороскоп.

Любовне життя всіх знаків Зодіаку буде доволі незвичним. передає 24 канал. Зокрема, вас очікують як романтичні побачення, відверті розмови чи закоханість, так і сварки та конфлікти.

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Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 року для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Овна

В Овнів цей тиждень все буде складатися вдало. Ваше любовне життя буде сповнене спокою і насолоди. Ви будете мати відверті розмови з другою половинкою, зокрема обговорите спільні плани та мрії. Це вас зблизить ще більше.

Натомість самотні Овни у найближчі дні матимуть багато нових і цікавих зустрічей. Вас зацікавлять кілька людей, тому необхідно буде зробити правильний вибір.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Тельця

Тельці цього тижня можуть виправити помилки, які зіпсували ваші стосунки. Адже досі деякі проблеми змушують вас хвилюватися. Тож, прийшов час розповісти своєму партнерові про ваші почуття та знайти компроміс разом. Спробуйте стати ближчими один до одного.

А одинокі Тельці повинні нарешті залишити своє минуле і закласти основи для чогось нового у своєму житті. Вам варто рухатися далі, і тоді ви знайдете своє щастя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Близнюків

Цього тижня Близнюкам варто набратися терпіння та приділяти більше часу коханій юдині, бо вони цього потребують. Збережіть баланс між собою та комфортно проведіть час разом. До прикладу, можете влаштувати романтичне побачення.

А самотні Близнюки до кінця місяця познайомляться з новими людьми, які виведуть вас з сумного життя і змусять пережити давно забуті емоції.

Рак (22 червня – 22 липня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Рака

Ракам пора прояснити всі непорозуміння з партнером, лише так ви зможете розпочати новий розділ у ваших стосунках. І не створюйте нових конфліктів, бо це може розчарувати вашу половинку. Спокійніше реагуйте на всі незгоди та частіше зізнавайтеся один одному в коханні.

Натомість самотнім Ракам астрологи радять частіше погоджувати на побачення та знайомитися з новими людьми. Тоді це змінить ваше життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Лева

Любовне життя Левів зараз на висоті – цього тижня ваші стосунки будуть сповнені пристрасті та любові. Крім того, вам варто підтримати свого партнера у певній ситуації, тому лишайтеся поруч з ним/нею і проявляйте розуміння.

А одиноким Левам треба бути більш відкритими і дозволяти людям підходити до вас. Адже навіть якщо у вас не вийде побудувати серйозні стосунки, ви зможете бути друзями. Тож, знайомства не завадять.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Діви

Дівам варто у найближчі дні давати другій половинці більше своєї зацікавленості та уваги. Зосередьтеся на своїх стосунках і спробуйте вирішити всі конфлікти з партнером. Ваші розбіжності мають бути вирішені, інакше це може зруйнувати стосунки.

Самотні Діви цього тижня отримають можливість познайомитись із цікавою людьми. Але які стосунки з ним/нею побудувати – вирішувати вам.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Терезів

Терезам також варто виправити всі непорозуміння та сварки, які нависли над вашими стосунками. Адже ви справді кохаєте один одного, тож тримайтеся за це. Астрологи радять бути відповідальними – ви самі можете допомогти своїм стосункам рухатися вперед.

А Терезам, які не мають зараз стосунків, так дійсно комфортно. ви можете пофліртувати з іншими людьми, але поки варто насолоджуватися своєю свободою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Скорпіона

Скорпіони цього тижня можуть зміцнити свої стосунки, якщо вони будуть з турботою ставитися до коханої людини і приділятимуть їй вільний час. Проведіть вечір разом та зізнайтеся у своїх справжніх почуттях.

Одиноких Скорпіонів чекає неочікувана зустріч, яка може змінити їхнє любовне життя. Але перед створенням стосунків добре все обдумайте.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Стрільця

Особисте життя Стрільців потребує стабільності. Чим більше ви будете дотримуватись свого слова та власних обіцянок, тим кращими будуть ваші стосунки. Тому поділіться з партнером власними секретами та придумайте спільні цілі на найближче майбутнє.

Самотнім Стрільцям не варто витрачати час на людей, з якими у вас нічого не складається. Дайте собі трохи більше часу, щоб зрозуміти, чого ви насправді хочете, і почекайте, поки щось важливе з’явиться у вашому житті.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Козерога

Козероги цього тижня можуть створити конфлікт з другою половинкою через свою роботу. Щоб цього уникнути, вам варто менше працювати та приділяти вільний час коханій людині. Покажіть, що ви справді її цінуєте та хочете бути поруч.

Самотні Козероги можуть зустріти цікаву людину, з якою проведуть вечір разом. Але чи стануть ці стосунки серйозними – покаже час.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Водолія

У Водоліїв цього тижня може початися новий етап у любовному житті. Але для цього арто пиділити зусиль та відкритися коханій людині. Будьте один для одного підтримкою та частіше говоріть, що кохаєте один одного.

Самотнім Водоліям потрібно назавжди забути своє минуле і не повертатися до нього. Адже це створює перешкоди для пошуку нового кохання.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Любовний гороскоп на тиждень 21 – 27 вересня 2020 для Риб

Особисте життя Риб потребує роботи над стосунками, адже у вас є багато незавершених питань, і це тримає вас та вашого партнера на відстані. Якщо хочете стати ближчими один до одного – зробіть крок назустріч і зізнайтеся у почуттях.

Самотнім Рибам удача принесе нове цікаве знайомство. І саме з цією людиною у вас може бути спільне майбутнє.