Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, передбачає сприятливий період для залагодження побутових питань. Варто бути обачним з операціями з грошима. Не спокушайтеся на сумнівні пропозиції. Читайте гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Овна

Тиждень для Овнів видасться нескінченним, однак не намагайтеся витрачати даремно часу. Активний відпочинок додасть вам бадьорості. Тоді кожна доба буде сповнена новими та яскравими враженнями. Тиждень буде наповнений зустрічами та подіями. Овнам треба бути обережними за кермом.

Сімейним представникам знаку не уникнути сварок, якщо не проявите до своєї другої половинки більше тепла і турботи. Якщо вас турбують хронічні захворювання – середа – чудовий час, аби навідатися до лікаря. Приділяйте більше часу собі та не намагайтеся переносити робочі завдання у свій вільний час.

На вихідних доля запропонує Овнам повторити деякі уроки та зведе зі старими знайомими. Все це відбудеться не випадково. У вас буде хороша можливість виправити старі помилки та почати життя з чистого аркуша.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 21 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Тельця

Цього тижня творчі ідеї Тельців знайдуть втілення в цікавих проєктах. За короткий термін вам вдасться багато чого змінити у своєму особистому житті. Натхнення ви будете черпати в почуттях до коханої людини. На роботі в цей тиждень будуть дуже доречними поради колег, тому прислухайтеся до їхньої думки.

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Астрологи радять Тельцям прожити новий тиждень в активному ритмі. Постарайтеся планувати кожен свій день. Вівторок присвятіть розстановці пріоритетів у своєму житті. З фінансами все буде добре, тому можете себе потішити бажаними покупками.

На вихідних будьте активними. Поставте перед собою мету і досягніть її. Не легковажте з обіцянками, адже їхнє виконання буде дещо проблематичним для вас. Краще зосередити увагу на своїх потребах.

Сприятливий день: 22 січня

Несприятливий день: 24 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Близнюків

Близнюкам цього тижня варто налагоджувати нові зв'язки та контакти. На початку тижня вам можуть спасти цікаві ідеї на думку. Постарайтеся їх не ігнорувати. Результати цього тижня залежатимуть від вашого вміння миттєво реагувати на зміни. Відкиньте всі дрібні деталі та сконцентруйтеся на найголовнішому. Ви можете зробити в намічених планах відчутний крок вперед.

На роботі можливі перезавантаження та завищені вимоги від начальства. При спілкуванні з керівництвом будьте тактовними, але водночас в коректній формі відстоюйте свої інтереси. Не забувайте про старих знайомих чи друзів. Просто зателефонуйте їм у вільний час та запитайте, як у них справи.

На вихідних утримайтеся від якихось починань, хоча загалом субота і неділя будуть позитивними. В цей період вам потрібно уважно стежити за безпекою і здоров'ям. Є великий ризик інфекційних захворювань. Бережіть вуха, горло, шию.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 22 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Рака

Новий тиждень – гарний час для творчої, наукової, спортивної та освітньої діяльності. Якщо ви планували написати книгу, картину або зайнятися іншим видом активності, то саме цього тижня настане слушний момент. Атмосфера цього тижня допоможе вам розширити горизонти. Займіться самоосвітою – вивчення чогось нового принесе вам задоволення і користь.

Також цей тиждень сприятливий до змін, які стосуються житла, наприклад, ремонту чи покупки нових меблів. Якщо зараз ви докладете зусиль, то дуже скоро отримаєте плоди своїх старань. Крім того, Ракам слід присвятити час для себе, оскільки буденні турботи можуть порушити внутрішню гармонію.

Працюйте над собою і ви обов’язково отримаєте можливість вибороти нагоду у вигляді добробуту та кар’єрного росту. Запишіться на курси іноземних мов, оскільки такі вміння вам дуже скоро стануть у нагоді.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 21 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Лева

Цього тижня у вас можуть виникнути негаразди в особистих справах. Це забере всі ваші сили та добряче виб’є з колії. Не варто надто сильно засмучуватися, оскільки всі проблеми вирішаться. Ще одне випробування для Левів цього тижня – тримати під контролем свої фінанси.

Зараз не найкращий період братися за нову справу. Однак це не означає, що треба розслаблятися на роботі. Якщо у вас буде зустріч з керівництвом, продемонструйте усі свої комунікативні навички.

Леви повинні нарешті взятися за своє здоров’я, навіть для профілактики. Купіть собі якісне тепле взуття, щоб не промерзати. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то будьте обережні з ревнощами. Це може принести нові проблеми в особисте життя.

Сприятливий день: 23 січня

Несприятливий день: 18 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Діви

Тиждень буде сприятливим для Дів, які захочуть продемонструвати свої професійні вміння. Єдине, що вам може стати на заваді – лінь. Проганяйте її від себе і набирайте обертів. Робіть все для того, щоб пишатися собою в кінці року. Доведіть всім, що ви можете не тільки говорити, але й робити.

Не витрачайте енергію на розв'язання проблем оточуючих, краще сконцентруйтеся на собі. Для Дів тиждень обіцяє бути насиченим та продуктивним, тому правильно розставте свої пріоритети. Впевнено йдуть до мети і не втрачайте позитив.

На вихідних вам доведеться розгрібати чимало побутових справ і те, на що раніше не вистачало ні часу, ні сил, ні натхнення. Буде важко, однак винагорода не забариться. Успіх подальших дій буде залежати від того, наскільки ви добре до них підготуєтеся.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 22 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Терезів

Цього тижня проявіть ініціативу в реалізації своїх задумів на практиці. Перед вами відкриються нові можливості, і везіння супроводжуватиме вас в особистому житті. Успіх ваших подальших дій залежатиме від того, наскільки добре до них підготуєтеся і наскільки чітко й докладно все сплануєте.

Свята спустошили вашi фінансові запаси, тож доведеться тугіше затягнути паски і значно урізати свої витрати. Безробітні представники знаку цього тижня активно почнуть шукати роботу.

Не варто себе перевантажувати. Швидкий прогрес у справах практично неможливий, тому бажано запастися терпінням. На вихідних вас очікують різноманітні події в сімейному житті, а про роботу варто хоча б на кілька днів забути. Ймовірні непорозуміння й конфлікти з близькими родичами.

Сприятливий день: 19 січня

Несприятливий день: 20 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Скорпіона

Якщо ви цього тижня будете прислухатися до свого організму навіть при найменших незначних захворюваннях та звертатиметесь до лікаря, то зі здоров'ям у вас особливих проблем не виникне.

Завдяки своїй працездатностi ви шукатимете способи домогтися успіху будь-яким способом. Життя ставитиме перед вами складні завдання, але ви зможете подолати всi перепони. Представники цього знаку зможуть досягнути успіху на організаторських та управлінських посадах. Менше пощастить тим, хто працює поодинці або зайнятий творчістю.

Вихідні будуть вдалими для спілкування, активностей та заняття спортом. Вечори ідеально підійдуть для приємного спілкування та онлайн-покупок.

Сприятливий день: 22 січня

Несприятливий день: 18 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Стрільця

Новий тиждень буде благополучним та відкриє нові можливості. В середині тижня розпочнеться гарний період для спілкування, поїздок та важливих ділових починань. В понеділок потіште себе покупкою для душі, а от у вівторок наведіть порядок у фінансових питаннях.

Розташування зірок дасть вам можливість проявити свої найкращі якості. На роботі у вас буде повне взаєморозуміння з начальством і колегами. Постарайтеся вчасно завершити розпочаті справи і не покладати поки на себе додаткових обов'язків.

Субота підходить для сімейного спілкування. У неділю ви зможете багато чого встигнути і відчути задоволеність від отриманих результатів.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 23 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Козерога

Цього тижня, щоб зробити те, що ви намітили, вам будуть потрібні певні зусилля і впевненість у власних силах і рішеннях, тож зосередьтеся на найголовнішому. У середу не бажано зв'язуватися з будь-якими сумнівними проєктами, а тим паче ризикувати репутацією. Ваші амбіції можуть призвести до непорозумінь з колегами по роботі.

У четвер виявляться вдалими поїздки, переговори і робота з юридичною документацією. П'ятниця буде сприятлива для завершення старих справ і для нових цікавих починань. У вас з'явиться можливість підняти свій професійний авторитет, але натомість на вас ляже величезна відповідальність.

На вихідних Козерогів чекає знайомство через інтернет. Коло вашого спілкування буде розширюватися. Ви маєте можливість зав'язати багато корисних зв'язків і навіть познайомитися зі знаменитостями.

Сприятливий день : 18 січня

Несприятливий день: 19 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Водолія

Вдалий час для придбання предметів мистецтва, аксесуарів, одягу або ювелірних виробів. У Водоліїв можуть з'явитися додаткові джерела доходу. До приходу комерційної інформації варто ставитися з обережністю, можливо, вона виявиться не зовсім правдивою

В особистому житті буде спостерігатися помітне пожвавлення. Четвер підкине вам кілька цікавих знайомств, або ж навпаки – зміцнить теперішні. Самотні представники знаку цього тижня увагою не будуть обділені.

Вихідні – ідеальний час для далекої дороги. Ніяких неприємностей по дорозі не відбудеться, а дорога обіцяє бути легкою і цікавою. У неділю до вас прийде творче натхнення. Спробуйте розкритися в цей день максимально та залучити всі свої внутрішні ресурси.

Сприятливий день: 20 січня

Несприятливий день: 21 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 18 – 24 січня 2021 для Риб

Помилки цього тижня будуть обходити Риб стороною. Справи в цілому підуть на покращення, а в особистому житті все буде спокійно й зрозуміло. До четверга постарайтеся заручитися підтримкою знайомих. Їхня допомога знадобиться в недалекому майбутньому.

Для важливих справ повністю підходить середа. Призначайте зустрічі в цей день, укладайте вигідні контракти, або ж просто намагайтеся виконати план вчасно. Активно беріть участь в суспільному житті і в робочих заходах. Домовитися про вигідні угоди, придбати корисні знайомства або влаштуватися на нову посаду вдасться, спілкуючись у неформальній обстановці набагато легше.

На вихідних можете очікувати на цікаву звістку чи пропозицію. Новина може внести суттєві корективи у вашу буденність. Вам залишиться лише вирішити, як реагувати на зміни.

Сприятливий день: 23 січня

Несприятливий день: 19 січня