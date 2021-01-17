Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака предусматривает благоприятный период для решения бытовых вопросов. Стоит быть осмотрительным с операциями с деньгами. Не обольщайтесь на сомнительные предложения. Читайте гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Овна

Неделя для Овнов покажется бесконечной, однако не пытайтесь тратить зря время. Активный отдых придаст вам бодрости. Тогда каждые сутки будут полные новыми и яркими впечатлениями. Неделя будет наполнена встречами и событиями. Овнам надо быть осторожными за рулем.

Семейным представителям знака не избежать ссор, если не проявите к своей второй половинке больше тепла и заботы. Если вас беспокоят хронические заболевания – среда – отличное время, чтобы наведаться к врачу. Уделяйте больше времени себе и не пытайтесь переносить рабочие задания в свое свободное время.

На выходных судьба предложит Овнам повторить некоторые уроки и сведет со старыми знакомыми. Все это произойдет неслучайно. У вас будет хорошая возможность исправить старые ошибки и начать жизнь с чистого листа.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 21 января

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Тельца

На этой неделе творческие идеи Тельцов найдут воплощение в интересных проектах. За короткий срок вам удастся многое изменить в своей личной жизни. Вдохновение вы будете черпать в чувствах к любимому человеку. На работе в эту неделю будут очень уместными советы коллег, поэтому прислушайтесь к их мнению.

Читайте также Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

Астрологи советуют Тельцам прожить новую неделю в активном ритме. Постарайтесь планировать каждый свой день. Вторник посвятите расстановке приоритетов в своей жизни. С финансами все будет хорошо, поэтому можете себя порадовать желанными покупками.

На выходных будьте активными. Поставьте перед собой цель и добейтесь ее. Не пренебрегайте обещаниями, ведь их выполнение будет несколько проблематичным для вас. Лучше сосредоточить внимание на своих потребностях.

Благоприятный день: 22 января

Неблагоприятный день: 24 января

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Близнецов

Близнецам на этой неделе стоит налаживать новые связи и контакты. В начале недели вам могут прийти интересные идеи на ум. Постарайтесь их не игнорировать. Результаты этой недели будут зависеть от вашего умения мгновенно реагировать на изменения. Отбросьте все мелкие детали и сконцентрируйтесь на самом главном. Вы можете сделать в намеченных планах ощутимый шаг вперед.

На работе возможны перегрузки и завышенные требования от начальства. При общении с руководством будьте тактичными, но в то же время в корректной форме отстаивайте свои интересы. Не забывайте о старых знакомых или друзьях. Просто позвоните им в свободное время и спросите, как у них дела.

На выходных воздержитесь от каких-то начинаний, хотя в целом суббота и воскресенье будут положительными. В этот период вам нужно внимательно следить за безопасностью и здоровьем. Есть большой риск инфекционных заболеваний. Берегите уши, горло, шею.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 22 января

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Рака

Новая неделя – хорошее время для творческой, научной, спортивной и образовательной деятельности. Если вы планировали написать книгу, картину или заняться другим видом активности, то именно на этой неделе наступит подходящий момент. Атмосфера этой недели поможет вам расширить горизонты. Займитесь самообразованием – изучение чего-то нового принесет вам удовольствие и пользу.

Также эта неделя благоприятна к изменениям, которые касаются жилья, например, ремонта или покупки новой мебели. Если сейчас вы приложите усилия, то очень скоро получите плоды своих стараний. Кроме того, Ракам следует посвятить время для себя, поскольку обыденные заботы могут нарушить внутреннюю гармонию.

Работайте над собой и вы обязательно получите шанс завоевать возможность в виде благосостояния и карьерного роста. Запишитесь на курсы иностранных языков, поскольку такие умения вам очень скоро пригодятся.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 21 января

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Льва

На этой неделе у вас могут возникнуть неурядицы в личных делах. Это заберет все ваши силы и хорошенько выбьет из колеи. Не стоит слишком сильно расстраиваться, поскольку все проблемы решатся. Еще одно испытание для Львов на этой неделе – держать под контролем свои финансы.

Сейчас не самый лучший период браться за новое дело. Однако это не значит, что надо расслабляться на работе. Если у вас будет встреча с руководством, продемонстрируйте все свои коммуникативные навыки.

Львы должны наконец взяться за свое здоровье, даже для профилактики. Купите себе качественную теплую обувь, чтобы не промерзать. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личную жизнь.

Благоприятный день: 23 января

Неблагоприятный день: 18 января

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Девы

Неделя будет благоприятной для Дев, которые захотят продемонстрировать свои профессиональные умения. Единственное, что вам может помешать – лень. Прогоняйте ее от себя и набирайте обороты. Делайте все для того, чтобы гордиться собой в конце года. Докажите всем, что вы можете не только говорить, но и делать.

Не тратьте энергию на решение проблем окружающих, лучше сконцентрируйтесь на себе. Для Дев неделя обещает быть насыщенной и продуктивной, поэтому правильно расставьте свои приоритеты. Уверенно идите к цели и не теряйте позитив.

На выходных вам придется разгребать немало бытовых дел и то, на что раньше не хватало ни времени, ни сил, ни вдохновения. Будет трудно, однако вознаграждение не замедлит. Успех дальнейших действий будет зависеть от того, насколько вы хорошо к ним подготовитесь.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 22 января

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Весов

На этой неделе проявите инициативу в реализации своих замыслов на практике. Перед вами откроются новые возможности, и везение будет сопровождать вас в личной жизни. Успех ваших дальнейших действий будет зависеть от того, насколько хорошо к ним подготовитесь и насколько четко и подробно все спланируете.

Праздники опустошили ваши финансовые запасы, поэтому придется потуже затянуть пояса и значительно урезать свои расходы. Безработные представители знака на этой неделе активно начнут искать работу.

Не стоит себя перегружать. Быстрый прогресс в делах практически невозможен, поэтому желательно запастись терпением. На выходных вас ожидают разнообразные события в семейной жизни, а о работе стоит хотя бы на несколько дней забыть. Вероятны недоразумения и конфликты с близкими родственниками.

Благоприятный день: 19 января

Неблагоприятный день: 20 января

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Скорпиона

Если вы на этой неделе будете прислушиваться к своему организму даже при малейших незначительных заболеваниях и будете обращаться к врачу, то со здоровьем у вас особых проблем не возникнет.

Благодаря своей работоспособности вы будете искать способы добиться успеха любым способом. Жизнь будет ставить перед вами сложные задачи, но вы сможете преодолеть все преграды. Представители этого знака смогут добиться успеха на организаторских и управленческих должностях. Меньше повезет тем, кто работает в одиночку или занят творчеством.

Выходные будут удачными для общения, активностей и занятия спортом. Вечера идеально подойдут для приятного общения и онлайн-покупок.

Благоприятный день: 22 января

Неблагоприятный день: 18 января

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Стрельца

Новая неделя будет благополучной и откроет новые возможности. В середине недели начнется хороший период для общения, поездок и важных деловых начинаний. В понедельник побалуйте себя покупкой для души, а вот во вторник наведите порядок в финансовых вопросах.

Расположение звезд даст вам возможность проявить свои лучшие качества. На работе у вас будет полное взаимопонимание с начальством и коллегами. Постарайтесь вовремя завершить начатые дела и не возлагать пока на себя дополнительных обязанностей.

Суббота подходит для семейного общения. В воскресенье вы сможете многое успеть и ощутить удовлетворенность от полученных результатов.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 23 января

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Козерога

На этой неделе, чтобы сделать то, что вы наметили, вам потребуются определенные усилия и уверенность в собственных силах и решениях, поэтому сосредоточьтесь на самом главном. В среду не желательно связываться с какими-либо сомнительными проектами, а тем более рисковать репутацией. Ваши амбиции могут привести к недоразумениям с коллегами по работе.

В четверг окажутся удачными поездки, переговоры и работа с юридической документацией. Пятница будет благоприятна для завершения старых дел и для новых интересных начинаний. У вас появится возможность поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет огромная ответственность.

На выходных Козерогов ждет знакомство через интернет. Круг вашего общения будет расширяться. У вас есть возможность завязать много полезных связей и даже познакомиться со знаменитостями.

Благоприятный день: 18 января

Неблагоприятный день: 19 января

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Водолея

Удачное время для приобретения предметов искусства, аксессуаров, одежды или ювелирных изделий. У Водолеев могут появиться дополнительные источники дохода. К приходу коммерческой информации стоит относиться с осторожностью, возможно, она окажется не совсем правдивой

В личной жизни будет наблюдаться заметное оживление. Четверг подкинет вам несколько интересных знакомств, или же наоборот – укрепит теперешние. Одинокие представители знака на этой неделе вниманием не будут обделены.

Выходные – идеальное время для дальней дороги. Никаких неприятностей по дороге не произойдет, а дорога обещает быть легкой и интересной. В воскресенье к вам придет творческое вдохновение. Попробуйте раскрыться в этот день максимально и привлечь все свои внутренние ресурсы.

Благоприятный день: 20 января

Неблагоприятный день: 21 января

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 18 – 24 января 2021 для Рыб

Ошибки на этой неделе будут обходить Рыб стороной. Дела в целом пойдут на улучшение, а в личной жизни все будет спокойно и понятно. До четверга постарайтесь заручиться поддержкой знакомых. Их помощь понадобится в скором будущем.

Для важных дел полностью подходит среда. Назначайте встречи в этот день, заключайте выгодные контракты, или же просто старайтесь выполнить план вовремя. Активно участвуйте в общественной жизни и в рабочих мероприятиях. Договориться о выгодных сделках, приобрести полезные знакомства или устроиться на новую должность удастся гораздо легче, общаясь в неформальной обстановке.

На выходных можете ожидать интересную весть или предложение. Новость может внести существенные коррективы в вашу обыденность. Вам останется лишь решить, как реагировать на изменения.

Благоприятный день: 23 января

Неблагоприятный день: 19 января