Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада для всіх знаків Зодіаку, прогнозує вдалий тиждень для покупок – дрібних чи коштовних. Справи рекомендовано не відкладати на потім, а робити все вчасно. Читайте гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Овна

Початок тижня буде багатим на зустрічі та нові знайомства. Постарайтеся розумно розподілити час на роботу, друзів та відпочинок. Все залежить від правильного розподілу часу та сил. Не беріть на себе надто багато справ, адже ніхто не буде звинувачувати вас у ліні та недопрацюваннях. Ви зустрінете цього тижня чудову людину. Станеться це тоді, коли ви найменше будете чекати.

Овнам варто оберігати свою нервову систему, адже зовсім скоро вони можуть зустрітися з безсонням та депресією. Слідкуйте за своїм харчуванням: вам загрожують проблеми з травленням та печінкою. Постарайтеся обмежити вживання кави та сигарет.

Вихідні будуть успішними. На вас чекає внутрішня тиша і спокій. Для творчих натур – вечір вихідних днів буде вдалим періодом для нових ідей та сміливих планувань.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 18 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Тельця

Цього тижня на Тельців чекають вдалі покупки, які принесуть чимало позитивних емоцій. Купувати можете все, що завгодно – від одягу до нерухомості. Успішними також будуть інвестиції у бізнес. У майбутньому вони вам допоможуть отримати непоганий прибуток. Від кредитів краще відмовитися.

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У вівторок або середу є ризик зіткнутися з труднощами на роботі. Однак панікувати не варто, адже ви скоро знайдете вихід з ситуації та зможете вирішити всі питання. Головне – тримайте себе в руках і не втрачайте оптимізму.

Зірки радять цього тижня активно розширювати коло контактів. Люди, які згодом стануть вашими друзями – зможуть дати вам слушну пораду, або запропонувати роботу вашої мрії.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 21 листопада

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Близнюків

Новий тиждень для Близнюків буде досить сприятливим. Усі ваші хороші вчинки повернуться до вас сторицею. Слідкуйте за своїм характером та емоціями. Вам щаститиме увесь тиждень, тож насолоджуйтеся своїм успіхом.

У вас з'явиться додаткова мотивація та впевненість в усьому до чого ви беретеся. Виділіть серед тижня час на покупки. Шопінг принесе вам масу позитивного настрою. Рекомендується інвестувати гроші у навчання.

На вихідних погодьтеся на спонтанну пропозицію. Субота почнеться з приємної несподіванки та квітів. У вас буде романтичний день, який запам'ятається вам на довго.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 21 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Рака

Зірки радять Ракам цього тижня довіряти своїй інтуїції на всі 100%. Не варто відкладати справи на потім, інакше їх може накопичитися така велика кількість, що ви не зможете виконати все й одразу.

Поза робочими та буденними справами – не забувайте спілкуватися з родиною. Цей тиждень – вдалий час, щоб вирішити болючі питання та пробачити тих, з ким ви перебуваєте у сварці.

Якщо у вас є можливість – відправтеся на вихідних у невелику подорож. Навіть коротка мандрівка допоможе вам зарядитися енергією та набратися сил для подальших звершень. Якщо ж поїхати кудись не вдається – влаштуйте собі домашній релакс. Запишіться на масаж, або прийміть ванну з аромамаслами.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 17 листопада

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Лева

Астрологи рекомендують Левам не бути лінивими увесь тиждень, адже на вас чекає приємна перспектива у кар’єрному зростанні. Сміливо беріться за нові та складні проєкти на роботі, результати ви побачите зовсім скоро і вони вас неабияк потішать. Не виконуйте абсолютно все самостійно. Якщо спробуєте правильно розставити пріоритети – продуктивність буде значно вищою.

Зміни у вашому особистому житті також можуть бути кардинальними. Не виключено, що саме цього тижня ви заплануєте переїзд на нову квартиру чи захочете змінити місце роботи.

На вихідних слідкуйте за своїм харчуванням, оскільки за останній час ви абсолютно не ставите жодних заборон у важкій та шкідливій їжі. Від такого харчування ви вже набрали зайву вагу, від якої вам буде важко позбутися в майбутньому. Складіть собі графік та меню щодо правильного харчування та обмежте до мінімуму алкоголь.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 18 листопада

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Діви

Цей тиждень для Дів стане одним із найспокійніших за довгий період часу. Усі ваші проблеми владнаються самі собою. Також на Дів чекає приємна романтична пригода. Ваше завдання – не лише прийняти нові виклики долі, але й отримати від нього неабияке задоволення.

На роботі вас чекає професійний успіх. Сумлінно виконуйте свою роботу і не соромтеся спитати пораду в авторитетної людини. Постарайтеся зробити якомога більше корисного, навіть якщо виникатимуть труднощі.

У вихідні не хапайтеся за сотню справ водночас. Субота – вдалий час для впорядкування домашнього побуту. У неділю не шукайте зайвих пригод, краще спробуйте відпочити в комфортній обстановці.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Терезів

Цього тижня Терезам треба чітко йти до своєї мрії. Вам варто відновити свій життєвий баланс і рухатися у тому векторі, який вам дійсно важливий. Цілком ймовірно, що той список справ, який вам доведеться виконати на роботі трохи зіб'є вас з колії, однак не забувайте про те, що є невідкладні завдання, які ви повинні зробити.

Для того, аби розпочати міцні стосунки, вам потрібно відпустити минуле. Пам'ятайте, що чим більше ви будете до нього повертатися, тим більше ви будете опускати нові можливості у майбутньому. Зберігайте позитивний настрій та гострий розум і ви будете неодмінно задоволені отриманим результатом.

Щодо здоров'я – можете бути спокійні. Навіть попри те, що до нас увірвалася холодна осінь, ви не захворієте. Втім не забувайте про свої згубні звички. Було б добре, якби ви спробували кинути курити.

Сприятливий день: 20 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Скорпіона

Новий тиждень для Скорпіонів сприятливий для завершення розпочатих справ. Зірки запевняють, за що б ви не взялися – у вас все вийде. У любовних стосунках все буде чудово. Самотні представники знаку нарешті зустрінуть свою любов.

Тиждень не принесе вам значних фінансових надходжень, тому зірки радять вам стежити за своїми витратами. Будьте обережні з обіцянками, є висока ймовірність того, що вам не вдасться їх виконати.

На вихідних приділіть час сімейному бюджету. Розподіліть витрати, відкладіть необхідну суму на покупку необхідних речей. Це допоможе вам триматися на плаву. Окрім цього, займіться спортом та перегляньте свій раціон. Зорі радять перейти на правильне харчування.

Сприятливий день: 16 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Стрільця

Листопад потребує від Стрільців впевненості у власних силах і активності. Ваше професійне життя вас неабияк потішить, ви знайдете нові ідеї та започаткуєте цікавий спецпроєкт, якщо прикладете до цього максимум зусиль. Після роботи забудьте про марнування часу. Зосередьте усю свою увагу на інтелектуальному розвитку, через деякий час ви подякуєте собі за те, що здобули нові знання.

На вихідних, ймовірно, ви зустрінете нових людей, які допоможуть вам у майбутньому досягнути вашої мрії. Якщо ви вирішите піти на курси чи купити щось дороговартісне – не кажіть нікому, нехай це буде ваш маленький секрет.

Ваш запас сил та енергії буде неймовірним, відтак прокидайтеся бадьорими та беріться до роботи. Скористайтеся усім своїм потенціалом, щоб покращити своє життя. В очах близьких та знайомих ви зможете вирости. Справжнє відчуття радості принесе самодисципліна. Впевненість Стрільці отримають завдяки відчуттю власної значущості.

Сприятливий день: 18 листопада

Несприятливий день: 19 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Козерога

Новий тиждень ознаменується вдячністю й зростанням вашого авторитету серед колег. Вас поважатимуть та прислухатимуться до ваших думок. Це найкращий доказ професіоналізму. У любовних взаєминах все буде легко та гладко.

Не бійтеся починати нові справи. Правильна стратегія допоможе досягнути успіху. У фінансовій сфері очікуються непередбачені витрати. Не варто економити, адже емоції, які ви отримаєте – відшкодують будь-який фінансовий збиток.

На вихідних ви будете займатися не тим, чим планували. Не варто впадати у відчай, адже ці справи здатні спонукати вас на нові починання. Варто не пропускати можливості відпочити від робочого тижня і присвятити день тільки собі.

Сприятливий день : 21 листопада

Несприятливий день: 16 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Водолія

Цього тижня Водолії будуть дуже домашніми, вони захочуть якнайбільше часу проводити вдома з хорошою книгою та фільмом. Це допоможе їм почуватися якомога краще. Робота ваша буде спокійною, ви будете насолоджуватися атмосферою, навіть якщо у вас будуть горіти дедлайни. Якщо до вас звернуться за допомогою – будьте люб'язними і допоможіть своїй колезі.

У вашому житті розпочинається яскравий період, коли ви можете змінити життя на краще. Все, що вам потрібно – бути цілеспрямованим та точно знати, що вам потрібно. Буде корисно побути наодинці зі своїми думками і запитати себе, чого ви насправді чекаєте від стосунків зі своєю другою половинкою.

Для того, аби почувати себе бадьорим та повним сил вам потрібно займатися спортом та приділяти достатньо часу сну. Вам потрібно оточувати себе цікавими та позитивними людьми, для того, аби ваш настрій був завжди на висоті.

Сприятливий день: 21 листопада

Несприятливий день: 22 листопада

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 16 – 22 листопада 2020 для Риб

Риб на початку тижня чекає сприятливий період для покупок. Потіште себе і близьких оновленням інтер'єру, але пам'ятайте, що великі покупки робити не варто. Проблеми можуть загальмувати вашу роботу і практично довести до стресу. Варто кинути сили на вирішення старих проблем.

Будьте обережні зі сплесками емоцій, остерігайтеся також різких перепадів настрою. Для досягнення мети зірки радять виявляти ініціативу. Треба всіма силами уникати конфліктів, не бажано навіть жартома сперечатися з кимось.

Відгородіть себе від непотрібних зустрічей і контактів. Вихідні присвятіть відпочинку та розвагам – настав час збагатити себе новими враженнями.

Сприятливий день: 17 листопада

Несприятливий день: 20 листопада