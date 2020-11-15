Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября для всех знаков Зодиака прогнозирует удачный день для покупок – мелких или ценных. Дела рекомендовано не откладывать на потом, а делать все вовремя. Читайте гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака.

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Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Овна

Начало недели будет богатым встречами и новыми знакомствами. Постарайтесь разумно распределить время на работу, друзей и отдых. Все зависит от правильного распределения времени и сил. Не берите на себя слишком много дел, так как никто не будет обвинять вас в лени и недоработках. Вы встретите на этой неделе замечательного человека. Произойдет это тогда, когда вы меньше всего будете ждать.

Овнам стоит беречь свою нервную систему, потому что совсем скоро они могут встретиться с бессонницей и депрессией. Следите за своим питанием: вам грозят проблемы с пищеварением и печенью. Постарайтесь ограничить употребление кофе и сигарет.

Выходные будут успешными. Вас ждет внутренняя тишина и покой. Для творческих натур – вечер выходных дней будет удачным периодом для новых идей и смелых планировок.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 18 ноября

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Тельца

На этой неделе Тельцов ждут удачные покупки, которые принесут немало положительных эмоций. Покупать можете все, что угодно – от одежды до недвижимости. Успешными также будут инвестиции в бизнес. В будущем они вам помогут получить неплохую прибыль. От кредитов лучше отказаться.

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Во вторник или среду есть риск столкнуться с трудностями на работе. Однако паниковать не стоит, так как вы скоро найдете выход из ситуации и сможете решить все вопросы. Главное – держите себя в руках и не теряйте оптимизма.

Звезды советуют на этой неделе активно расширять круг контактов. Люди, которые впоследствии станут вашими друзьями, смогут дать вам дельный совет или предложить работу вашей мечты.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 21 ноября

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Близнецов

Новая неделя для Близнецов будет весьма благоприятной. Все ваши хорошие поступки вернутся к вам сторицей. Следите за своим характером и эмоциями. Вам будет везти всю неделю, поэтому наслаждайтесь своим успехом.

У вас появится дополнительная мотивация и уверенность во всем, за что вы беретесь. Выделите среди недели время на покупки. Шопинг принесет вам массу позитивного настроения. Рекомендуется инвестировать деньги в обучение.

На выходных согласитесь на спонтанное предложение. Суббота начнется с приятной неожиданности и цветов. У вас будет романтический день, который запомнится вам надолго.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 21 ноября

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Рака

Звезды советуют Ракам на этой неделе доверять своей интуиции на все 100%. Не стоит откладывать дела на потом, иначе их может накопиться такое большое количество, что вы не сможете выполнить все и сразу.

Кроме рабочих и будничных дел – не забывайте общаться с семьей. Эта неделя – подходящее время, чтобы решить болезненные вопросы и простить тех, с кем вы находитесь в ссоре.

Если у вас есть возможность – отправьтесь на выходных в небольшое путешествие. Даже короткое путешествие поможет вам зарядиться энергией и набраться сил для дальнейших свершений. Если же поехать куда-то не удается – устройте себе домашний релакс. Запишитесь на массаж или примите ванну с аромамаслами.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 17 ноября

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Льва

Астрологи рекомендуют Львам не быть ленивыми всю неделю, так как вас ждет приятная перспектива в карьерном росте. Смело беритесь за новые и сложные проекты на работе, результаты вы увидите совсем скоро, и они вас очень порадуют. Не выполняйте абсолютно все самостоятельно. Если попытаетесь правильно расставить приоритеты – производительность будет значительно выше.

Изменения в вашей личной жизни тоже могут быть кардинальными. Не исключено, что именно на этой неделе вы запланируете переезд на новую квартиру или захотите сменить место работы.

На выходных следите за своим питанием, поскольку в последнее время вы совершенно не ставите себе никаких запретов в тяжелой и вредной пище. От такого питания вы уже набрали лишний вес, от которого вам будет трудно избавиться в будущем. Составьте себе график и меню правильного питания и ограничьте до минимума алкоголь.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 18 ноября

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Девы

Эта неделя для Дев станет одной из самых спокойных за долгий период времени. Все ваши проблемы уладятся сами собой. Также Дев ждет приятное романтическое приключение. Ваша задача – не только принять новые вызовы судьбы, но и получить от них большое удовольствие.

На работе вас ждет профессиональный успех. Добросовестно выполняйте свою работу и не стесняйтесь спросить совета у авторитетного человека. Постарайтесь сделать как можно больше полезного, даже если будут возникать трудности.

В выходные не хватайтесь за сотню дел одновременно. Суббота – подходящее время для упорядочения домашнего быта. В воскресенье не ищите лишних приключений, лучше попробуйте отдохнуть в комфортной обстановке.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Весов

На этой неделе Весам надо четко идти к своей мечте. Вам стоит восстановить свой жизненный баланс и двигаться по тому вектору, который вам действительно важен. Вполне вероятно, что тот список дел, который вам придется выполнить на работе, немного собьет вас с пути, однако не забывайте о том, что есть неотложные задачи, которые вы должны сделать.

Для того, чтобы начать крепкие отношения, вам нужно отпустить прошлое. Помните, что чем больше вы будете к нему возвращаться, тем больше вы будете упускать новые возможности в будущем. Сохраняйте позитивный настрой и острый ум, и вы будете непременно довольны полученным результатом.

Насчет здоровья – можете быть спокойны. Даже несмотря на то, что к нам ворвалась холодная осень, вы не заболеете. Впрочем не забывайте о своих пагубных привычках. Было бы хорошо, если бы вы попытались бросить курить.

Благоприятный день: 20 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Скорпиона

Новая неделя для Скорпионов благоприятна для завершения начатых дел. Звезды уверяют, за что бы вы ни взялись – у вас все получится. В любовных отношениях все будет замечательно. Одинокие представители знака наконец встретят свою любовь.

Неделя не принесет вам значительных финансовых поступлений, поэтому звезды советуют вам следить за своими расходами. Будьте осторожны с обещаниями, есть высокая вероятность того, что вам не удастся их выполнить.

На выходных уделите время семейному бюджету. Распределите расходы, отложите необходимую сумму на покупку необходимых вещей. Это поможет вам держаться на плаву. Кроме этого, займитесь спортом и пересмотрите свой рацион. Звезды советуют перейти на правильное питание.

Благоприятный день: 16 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Стрельца

Ноябрь требует от Стрельцов уверенности в собственных силах и активности. Ваша профессиональная жизнь вас сильно порадует, вы найдете новые идеи и начните интересный спецпроект, если приложите к этому максимум усилий. После работы забудьте о прожигании времени. Сосредоточьте все свое внимание на интеллектуальном развитии, через некоторое время вы поблагодарите себя за то, что получили новые знания.

На выходных, вероятно, вы встретите новых людей, которые помогут вам в будущем достичь вашей мечты. Если вы решите пойти на курсы или купить что-то дорогостоящее – не говорите никому, пусть это будет ваш маленький секрет.

Ваш запас сил и энергии будет невероятным, поэтому просыпайтесь бодрыми и принимайтесь за работу. Воспользуйтесь всем своим потенциалом, чтобы улучшить свою жизнь. В глазах близких и знакомых вы сможете вырасти. Настоящее чувство радости принесет самодисциплина. Уверенность Стрельцы получат благодаря ощущению собственной значимости.

Благоприятный день: 18 ноября

Неблагоприятный день: 19 ноября

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Козерога

Новий тиждень ознаменується вдячністю й зростанням вашого авторитету серед колег. Вас поважатимуть та прислухатимуться до ваших думок. Це найкращий доказ професіоналізму. У любовних взаєминах все буде легко та гладко.

Не бійтеся починати нові справи. Правильна стратегія допоможе досягнути успіху. У фінансовій сфері очікуються непередбачені витрати. Не варто економити, адже емоції, які ви отримаєте – відшкодують будь-який фінансовий збиток.

На вихідних ви будете займатися не тим, чим планували. Не варто впадати у відчай, адже ці справи здатні спонукати вас на нові починання. Варто не пропускати можливості відпочити від робочого тижня і присвятити день тільки собі.

Благоприятный день : 21 ноября

Неблагоприятный день: 16 ноября

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеи будут очень домашними, они захотят как можно больше времени проводить дома с хорошей книгой и фильмом. Это поможет им чувствовать себя как можно лучше. Работа ваша будет спокойной, вы будете наслаждаться атмосферой, даже если у вас будут гореть дедлайны. Если к вам обратятся за помощью – будьте любезны и помогите своей коллеге.

В вашей жизни начинается яркий период, когда вы можете изменить жизнь к лучшему. Все, что вам нужно, это быть целеустремленным и точно знать, что вам нужно. Будет полезно побыть наедине со своими мыслями и спросить себя, чего вы на самом деле ждете от отношений со своей второй половинкой.

Для того, чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил, вам нужно заниматься спортом и уделять достаточно времени сну. Вам нужно окружать себя интересными и позитивными людьми, для того, чтобы ваше настроение было всегда на высоте.

Благоприятный день: 21 ноября

Неблагоприятный день: 22 ноября

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 для Рыб

Рыб в начале недели ждет благоприятный период для покупок. Порадуйте себя и близких обновлением интерьера, но помните, что крупные покупки делать не стоит. Проблемы могут затормозить вашу работу и практически довести до стресса. Стоит бросить силы на решение старых проблем.

Будьте осторожны со всплесками эмоций, остерегайтесь также резких перепадов настроения. Для достижения цели звезды советуют проявлять инициативу. Надо всеми силами избегать конфликтов, не желательно даже в шутку спорить с кем-то.

Оградите себя от ненужных встреч и контактов. Выходные посвятите отдыху и развлечениям – настало время обогатить себя новыми впечатлениями.

Благоприятный день: 17 ноября

Неблагоприятный день: 20 ноября