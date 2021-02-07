Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує багатьом вдалий період для саморозвитку та навчання. Деяким представникам доведеться зекономити гроші, інші ж можуть витрачати зароблене на омріяні покупки. Читайте гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Овна

Початок тижня Овнів потішить. У вас з'являться багато цікавих ідей, натхнення та бажання творити. Ви будете зібраними, тож зможете виконати все, що заплануєте. На роботі справи протікатимуть добре, керівництво буде задоволене вашими стараннями. Для працьовитих Овнів тиждень буде сприятливим у фінансовій сфері.

Друга половина тижня буде вдалою для будь-яких фінансових операцій. Власні збереження краще не залишати на своїй картці, адже гроші швидко знайдуть собі застосування.

Заплануйте з коханою людиною на вихідних невелику романтичну подорож. Вам обом треба відпочити та перезавантажитися від робочих моментів. Оберіть спа-готель або заміський комплекс, де зможете повністю розслабитися.

Сприятливий день: 13 лютого

Несприятливий день: 11 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Тельця

Цього тижня не розповідайте про плани своїм колегам, адже серед них є відверті заздрісники. Тримайте все, що задумаєте при собі. Таким чином вам буде легше виконати задумане, адже ви відповідаєте лише перед собою. Якщо ж вам щось не вдасться зробити, то в такому випадку вам ні перед ким не буде соромно.

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Зорі кажуть приділити більше уваги своєму здоров'ю. Останнім часом ви не задумуючись вживаєте будь-яку їжу: жирну, солодку, смажену. Постарайтеся хоч трохи збалансувати режим та зайнятися спортом. Вам це буде лише на користь, от побачите.

Вихідні варто провести в оточенні вашої другої половинки. Останнім часом ваші почуття трохи згасли, тож вам треба зробити все для того, щоб розпалити між вами іскру знову. На самотніх представників знаку чекає доленосне знайомство.

Сприятливий день: 11 лютого

Несприятливий день: 12 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Близнюків

Перша половина тижня для Близнюків буде наповнена позитивними новинами. Можливі нові знайомства, які зрушать вас з "мертвої точки" і завдяки цьому ви почнете робити те, на що так довго не знаходили часу та сил. У середу не виключені несподіванки та різка зміна ваших планів.

Опирайтеся цього тижня лише на власні сили, не треба нікого просити про допомогу. Якщо ви постараєтеся і докладете зусиль, у вас вийде зробити навіть більше, ніж ви очікуєте. У четвер доведеться пожертвувати роботою на користь сім'ї, адже в цей день потрібно вирішити нагальні питання.

На вихідних очікуйте привабливі пропозиції від друзів. Ймовірно, вас запросять в гості, або ж ви кудись разом відправитеся на невеликий відпочинок в гори. Пропозиції будуть дуже привабливими.

Сприятливий день: 10 лютого

Несприятливий день: 12 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Рака

На початку тижня у Раків будуть фінансові проблеми, але вже до кінця тижня вам вдасться успішно знайти вихід зі скрутного становища. Можливо, ви навіть знайдете додаткове джерело доходів, якщо докладете до цього максимум зусиль. Зорі застерігають водіїв бути обережними на дорогах.

Хвилюватися та переживати за будь-яку справу цього тижня не варто. Ваше хвилювання погано позначиться на вашій продуктивності. Впоратися із занепадом сил допоможе у вільний час читання книги, цікавих статей чи блогів.

На вихідних прислуховуйтеся до своєї інтуїції. Робіть лише те, що підказує вам ваше серце. Добре розплануйте роботу та виконайте давні прохання друзів – запросіть їх на каву, або ж відвідайте галереї та музеї.

Сприятливий день: 14 лютого

Несприятливий день: 9 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Лева

У житті Левів нарешті відбудуться зміни, до яких вони так довго йшли. На представників знаку, які лише нещодавно розпочали стосунки, чекають серйозні зміни. Ймовірно, ваш партнер запропонує вам переїзд до спільного житла. У середу вас чекають суттєві фінансові надходження.

П'ятниця вдала для великих покупок, про які ви давно мріяли. Не бійтеся витрачати велику суму грошей за товар, адже він вам прослужить багато років. На здоров'ї також економити не варто. Якщо ви інколи відчуваєте втому та занепад сил, головні болі та роздратованість – почніть приймати вітаміни, які покращать ваше самопочуття.

Вихідні підходять для навчання та самовдосконалення. Наведіть всюди порядок та створіть навколо себе такий простір, про який ви давно мріяли. Складайте плани, цілі, бажання та впевнено рухайтеся до своєї мети.

Сприятливий день: 11 лютого

Несприятливий день: 13 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Діви

Нудьгувати цього тижня Дівам не доведеться, адже тиждень буде насиченим та динамічним. На роботі у вас буде багато завдань, але це дозволить вам отримати більшу зарплатню. Ставте перед собою нові виклики та завдання. Таким чином, ви не лише собі покращите самооцінку, але й підніметеся в очах інших.

Середина тижня – сприятливий період для творчості. Займіться хобі, послухайте натхненні аудіо (лекції чи подкасти), які наштовхнуть вас до позитивних змін у своєму житті. У вільний час дивіться художні та документальні фільми. Виділіть для роботи та відпочинку достатню кількість часу.

На вихідних Діви почуватимуть себе комфортно у всіх сферах життя. Поруч буде кохана людина, на роботі проблем не буде, вдома ви почнете робити те, що приносить вам задоволення. Вже зовсім скоро доля підготує вам новий сюрприз, дочекайтеся!

Сприятливий день: 14 лютого

Несприятливий день: 10 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Терезів

Терезам цього тижня доведеться боротися з надмірною самовпевненістю. Самостійно ви не зможете впоратися з важким робочим проєктом, тож вам варто попросити про допомогу колег. Вдома попросіть поради у близької людини. Попросити інших про допомогу – це зовсім не прояв слабкості.

Середина тижня сприятлива для фізичних навантажень та заняття йогою. Спорт допоможе вам бути в тонусі, а пози йоги допоможуть побороти біль у спині, стрес, покращать серцево-судинну систему, баланс та координацію.

Вихідні ви проведете в колі друзів. Чекайте на несподіванки, які приведуть вас до цікавих сюрпризів. Частіше заглядайте в електронну пошту, щоб не пропустити щось важливе. У суботу вирішуйте побутові питання.

Сприятливий день: 12 лютого

Несприятливий день: 13 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня слід уважніше ставтеся до свого здоров'я. Ваш організм трохи послаблений, тож є великий ризик розвитку вірусних інфекцій. В особистому житті ситуація нормалізується лише в тому випадку, якщо ви підете на поступки. Цього тижня вам треба внормувати вашу імпульсивність.

У другій половині тижня у вас з'явиться енергія творити. Використайте цей час з користю. Також цей час сприятливий для будь-яких починань. Лекції та майстер-класи даватимуться вам напрочуд легко. Якщо маєте бажання – запишіться на навчальні курси. Знання ніколи не будуть зайвими.

На вихідних вас чекають приємні емоції – зустрічі з добрими друзями та домашні турботи, які ви виконаєте із задоволенням.

Сприятливий день: 8 лютого

Несприятливий день: 12 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Стрільця

Початок тижня для Стрільців буде трохи бентежним. Це буде пов'язано з роботою та навчанням. Поки що вам важко поєднати робочий графік, навчання та виконання домашніх завдань. Окрім цього ви ще повинні виконати побутові справи, а часу на відпочинок не залишиться зовсім. Зорі радять вам добре спланувати час та викроїти хоча б годину-дві для власних потреб.

Менше слухайте сторонніх людей та намагайтеся не пліткувати. Очистіть своє енергетичне поле та не засмічуйте його більше зайвими людьми, які не мають місця у вашому житті. Свої плани на майбутнє тримайте при собі.

Вихідні вам трохи допоможуть відключитися від робочої метушні та проблем. Зустрічі зі старими друзями піднімуть вам настрій на тиждень вперед. Окрім цього, у вас є велика ймовірність зустріти нових цікавих людей, тож не сидіть вдома на самоті.

Сприятливий день: 14 лютого

Несприятливий день: 9 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Козерога

Тиждень для Козерогів буде спокійним. Увесь час ви будете проводити з сім'єю та разом з друзями. В середині тижня вас чекає пожвавлення на роботі. Ймовірно, вам запропонують більшу зарплатню, або вигідну зміну посади.

Друга половина тижня сприятлива для фінансових планувань – підведіть підсумок своїх доходів та витрат. Сплануйте свій бюджет на найближчий час і слідуйте йому, це дозволить вам суттєво зекономити та поповнити свої заощадження.

Вихідні присвятіть собі. Забудьте про роботу, вимкніть робочі чати та зосередьтеся лише на тому, що приносить вам справжнє задоволення. Ймовірно, вам захочеться випробувати свої кулінарні здібності. Потіште своїх рідних смаколиками. Вільний час присвятіть взаємодіючи з енергіями творчості.

Сприятливий день : 11 лютого

Несприятливий день: 13 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Водолія

На початку тижня на Водоліїв чекає погана звістка, але її наслідки швидко минуть. Тиждень принесе вам деякі зміни, не сперечайтеся з долею та з вдячністю відносьтеся до будь-яких змін. Усі вони матимуть позитивні наслідки. Тиждень сприятливий для аналізу своєї поведінки та помилок, постарайтеся їх більше не повторювати.

У стосунках з близькими буде не все гладко. Ваші друзі можуть відверто сказати вам про те, що їм не подобається. Постарайтеся не розводити конфліктів, а мирно узгодити ситуацію. Зберігайте спокій і не робіть поспішних висновків.

На вихідних зорі радять подбати про своє здоров'я. Зверніться до лікаря, якщо у вас є проблеми з організмом. Уникайте шкідливої їжі та алкоголю. У неділю вам трохи клопотів завдадуть друзі, які приїдуть до вас дуже рано. Будьте до такого приїзду готовими та терплячими.

Сприятливий день: 8 лютого

Несприятливий день: 10 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 лютого 2021 для Риб

Для Риб тиждень почнеться трохи складно. Вам буде важко увійти в робочий ритм, зорієнтуватися у власних справах та прийняти рішення. Вам буде потрібна підтримка друзів. Звертайтеся за допомогою до людей, в підтримці яких ви впевнені на 100%.

Будьте обережними у фінансових питаннях. Є ймовірність оформити невигідний кредит або ж просто втратити значну суму через неуважність. Стосунки з коханою людиною можуть зіпсувати ревнощі. Непорозуміння приведуть до затяжної сварки. Працездатність буде на низькому рівні, ви будете жаліти за втраченими можливостями.

Ретельніше підходите до питань оздоровлення та процедур, які здатні зміцнити імунітет. Інакше ви ризикуєте підхопити застуду та провести на лікарняному щонайменше тиждень.

Сприятливий день: 12 лютого

Несприятливий день: 8 лютого