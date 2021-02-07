Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака прогнозирует многим удачный период для саморазвития и обучения. Некоторым представителям придется экономить деньги, другие же могут тратить заработанное на желанные покупки. Читайте гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака, чтобы точно знать, чего ожидать.

Читайте подробнее гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 года для всех знаков Зодиака.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Овна

Начало недели Овнов порадует. У вас появятся много интересных идей, вдохновения и желания творить. Вы будете собранными, поэтому сможете выполнить все, что запланируете. На работе дела будут протекать хорошо, руководство будет удовлетворено вашими стараниями. Для трудолюбивых Овнов неделя будет благоприятной в финансовой сфере.

Вторая половина недели будет удачной для любых финансовых операций. Собственные накопления лучше не оставлять на своей карточке, ведь деньги быстро найдут себе применение.

Запланируйте с любимым человеком на выходных небольшое романтическое путешествие. Вам обоим надо отдохнуть и перезагрузиться от рабочих моментов. Выберите спа-отель или загородный комплекс, где сможете полностью расслабиться.

Благоприятный день: 13 февраля

Неблагоприятный день: 11 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Тельца

На этой неделе не рассказывайте о планах своим коллегам, ведь среди них есть откровенные завистники. Держите все, что задумаете, при себе. Таким образом вам будет легче выполнить задуманное, ведь вы отвечаете лишь перед собой. Если же вам что-то не удастся сделать, то в таком случае вам ни перед кем не будет стыдно.

Читайте также Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

Звезды говорят уделить больше внимания своему здоровью. В последнее время вы не задумываясь употребляете жирное, сладкое, жареное. Постарайтесь хоть немного сбалансировать режим и заняться спортом. Вам это будет только на пользу, вот увидите.

Выходные стоит провести в окружении вашей второй половинки. В последнее время ваши чувства немного угасли, поэтому вам надо сделать все для того, чтобы разжечь между вами искру снова. Одиноких представителей знака ждет судьбоносное знакомство.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 12 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Близнецов

Первая половина недели для Близнецов будет наполнена позитивными новостями. Возможны новые знакомства, которые сдвинут вас с мертвой точки и благодаря этому вы начнете делать то, на что так долго не находили времени и сил. В среду не исключены неожиданности и резкое изменение ваших планов.

Опирайтесь на этой неделе только на собственные силы, не надо никого просить о помощи. Если вы постараетесь и приложите усилия, у вас получится сделать даже больше, чем вы ожидаете. В четверг придется пожертвовать работой в пользу семьи, ведь в этот день нужно решить насущные вопросы.

На выходных ожидайте заманчивые предложения от друзей. Вероятно, вас пригласят в гости, или же вы куда-то вместе отправитесь на небольшой отдых в горы. Предложения будут очень привлекательными.

Благоприятный день: 10 февраля

Неблагоприятный день: 12 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Рака

В начале недели у Раков будут финансовые проблемы, но уже к концу недели вам удастся успешно найти выход из затруднительного положения. Возможно, вы даже найдете дополнительный источник доходов, если приложите к этому максимум усилий. Звезды предостерегают водителей быть осторожными на дорогах.

Волноваться и переживать за любое дело на этой неделе не стоит. Ваше волнение плохо скажется на вашей производительности. Справиться с упадком сил поможет чтение книги, интересных статей или блогов в свободное время.

На выходных прислушивайтесь к своей интуиции. Делайте лишь то, что подсказывает вам ваше сердце. Хорошо распланируйте работу и выполните давние просьбы друзей – пригласите их на кофе или посетите музеи и галереи.

Благоприятный день: 14 февраля

Неблагоприятный день: 9 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Льва

В жизни Львов наконец произойдут перемены, к которым они так долго шли. Представителей знака, которые только недавно начали отношения, ждут серьезные изменения. Вероятно, ваш партнер предложит вам переезд в совместное жилье. В среду вас ждут существенные финансовые поступления.

Пятница удачна для крупных покупок, о которых вы давно мечтали. Не бойтесь тратить большую сумму денег на товар, ведь он вам прослужит много лет. На здоровье также экономить не стоит. Если вы иногда чувствуете усталость и упадок сил, головные боли и раздражительность – начните принимать витамины, которые улучшат ваше самочувствие.

Выходные подходят для обучения и самосовершенствования. Наведите везде порядок и создайте вокруг себя такое пространство, о котором вы давно мечтали. Составляйте планы, цели, желания и уверенно двигайтесь к своей цели.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 13 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Девы

Скучать Девам не придется, ведь неделя будет насыщенной и динамичной. На работе у вас будет много заданий, но это позволит вам получить большую зарплату. Ставьте перед собой новые вызовы и задачи. Таким образом, вы не только себе улучшите самооценку, но и подниметесь в глазах других.

Середина недели – благоприятный период для творчества. Займитесь хобби, послушайте вдохновенные аудио (лекции или подкасты), которые натолкнут вас на позитивные изменения в своей жизни. В свободное время смотрите художественные и документальные фильмы. Выделите для работы и отдыха достаточное количество времени.

На выходных Девы будут чувствовать себя комфортно во всех сферах жизни. Рядом будет любимый человек, на работе проблем не будет, дома вы начнете делать то, что приносит вам удовольствие. Уже совсем скоро судьба подготовит вам новый сюрприз, дождитесь!

Благоприятный день: 14 февраля

Неблагоприятный день: 10 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Весов

Весам на этой неделе придется бороться с чрезмерной самоуверенностью. Самостоятельно вы не сможете справиться с тяжелым рабочим проектом, поэтому вам стоит попросить о помощи коллег. Дома попросите совета у близкого человека. Попросить других о помощи – это вовсе не проявление слабости.

Середина недели благоприятна для физических нагрузок и занятия йогой. Спорт поможет вам быть в тонусе, а позы йоги помогут побороть боль в спине, стресс, улучшат сердечно-сосудистую систему, баланс и координацию.

Выходные вы проведете в кругу друзей. Ждите неожиданностей, которые приведут вас к интересным сюрпризам. Почаще заглядывайте в электронную почту, чтобы не пропустить что-то важное. В субботу решайте бытовые вопросы.

Благоприятный день: 12 февраля

Неблагоприятный день: 13 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе следует внимательнее относитесь к своему здоровью. Ваш организм немного ослаблен, поэтому есть большой риск развития вирусных инфекций. В личной жизни ситуация нормализуется лишь в том случае, если вы пойдете на уступки. На этой неделе вам надо унять вашу импульсивность.

Во второй половине недели у вас появится энергия творить. Используйте это время с пользой. Также это время благоприятно для любых начинаний. Лекции и мастер-классы будут даваться вам на удивление легко. Если хотите, то запишитесь на учебные курсы. Знания никогда не будут лишними.

На выходных вас ждут приятные эмоции – встречи с добрыми друзьями и домашние заботы, которые вы выполните с удовольствием.

Благоприятный день: 8 февраля

Неблагоприятный день: 12 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Стрельца

Начало недели для Стрельцов будет немного обескураживающим. Это будет связано с работой и учебой. Пока что вам трудно совместить рабочий график, обучение и выполнение домашних заданий. Кроме этого вы еще должны выполнить бытовые дела, а времени на отдых не останется совсем. Звезды советуют вам хорошо спланировать время и выкроить хотя бы час-два для собственных нужд.

Меньше слушайте посторонних людей и старайтесь не сплетничать. Очистите свое энергетическое поле и не засоряйте его лишними людьми, которым нет места в вашей жизни. Свои планы на будущее держите при себе.

Выходные вам немного помогут отключиться от рабочей суеты и проблем. Встречи со старыми друзьями поднимут вам настроение на неделю вперед. Кроме этого, у вас есть большая вероятность встретить новых интересных людей, поэтому не сидите дома в одиночестве.

Благоприятный день: 14 февраля

Неблагоприятный день: 9 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Козерога

Неделя для Козерогов будет спокойной. Все время вы будете проводить с семьей и вместе с друзьями. В середине недели вас ждет оживление на работе. Вероятно, вам предложат большую зарплату или выгодную смену должности.

Вторая половина недели благоприятна для финансовых планировок – подведите итог своих доходов и расходов. Спланируйте свой бюджет на ближайшее время и следуйте ему – это позволит вам существенно сэкономить и пополнить свои сбережения.

Выходные посвятите себе. Забудьте о работе, отключите рабочие чаты и сосредоточьтесь только на том, что приносит вам истинное удовольствие. Вероятно, вам захочется испытать свои кулинарные способности. Порадуйте своих родных лакомствами. В свободное время взаимодействуйте с энергиями творчества.

Благоприятный день: 11 февраля

Неблагоприятный день: 13 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Водолея

В начале недели Водолеев ждет плохая весть, но ее последствия быстро пройдут. Неделя принесет вам некоторые изменения: не спорьте с судьбой и с благодарностью относитесь к любым изменениям. Все они будут иметь положительные последствия. Неделя благоприятна для анализа своего поведения и ошибок, постарайтесь их больше не повторять.

В отношениях с близкими будет не все гладко. Ваши друзья могут откровенно сказать вам о том, что им не нравится. Постарайтесь не начинать конфликт, а мирно разрешить ситуацию. Сохраняйте спокойствие и не делайте поспешных выводов.

На выходные звезды советуют позаботиться о своем здоровье. Обратитесь к врачу, если у вас есть проблемы с организмом. Избегайте вредной пищи и алкоголя. В воскресенье вам немного хлопот доставят друзья, которые приедут к вам очень рано. Будьте к такому приезду готовыми и терпеливыми.

Благоприятный день: 8 февраля

Неблагоприятный день: 10 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Гороскоп на неделю 8 – 14 февраля 2021 для Рыб

Для Рыб неделя начнется немного сложно. Вам будет трудно войти в рабочий ритм, сориентироваться в собственных делах и принять решение. Вам потребуется поддержка друзей. Обращайтесь за помощью к людям, в поддержке которых вы уверены на 100%.

Будьте осторожны в финансовых вопросах. Есть вероятность оформить невыгодный кредит или же просто потерять значительную сумму из-за невнимательности. Отношения с любимым человеком может испортить ревность. Недоразумения приведут к затяжной ссоре. Работоспособность будет на низком уровне, вы будете жалеть об упущенных возможностях.

Тщательнее подходите к вопросам оздоровления и процедурам, которые способны укрепить иммунитет. Иначе вы рискуете подхватить простуду и провести на больничном минимум неделю.

Благоприятный день: 12 февраля

Неблагоприятный день: 8 февраля