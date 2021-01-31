Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку, передбачає активний період вдома та на роботі. Особливу увагу приділіть особистому життю. Читайте гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Джерело: 24 канал

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Овна

Тиждень для Овнів буде максимально сприятливим у фінансовому плані. На початку тижня вас очікує суттєве надходження коштів, тож якщо ви давно планували здійснити якусь покупку – робіть це одразу. Є велика ймовірність, що ви купите товар, від якого будете дуже задоволені.

За можливості, приділіть увагу своїй оселі. Займіться генеральним прибиранням, чи навіть дрібним ремонтом. Вас очікує приємна новина, пов'язана з вашою посадою на роботі. Ймовірно, керівництво запропонує вам досить непоганий варіант. Якщо давно планували змінити хоч трохи сферу діяльності – погоджуйтеся без будь-яких вагань.

Вихідні найкраще провести з друзями. Ви покращите свій настрій, якщо виберетесь кудись з дому та відвідаєте цікаві місця. Також цей тиждень дуже сприятливий для занять спортом. Вам буде під силу навіть те, про що ви раніше навіть боялися думати. Тож шукайте нові виклики для себе і впевнено досягайте мети.

Сприятливий день: 1 лютого

Несприятливий день: 3 лютого

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Тельця

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти.

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Можливі непередбачені витрати в першій половині тижня, які можуть знищити значну частину ваших фінансових ресурсів. У вівторок ви можете розраховувати на підтримку друзів і близьких людей. Середа – вдалий день для ділових зустрічей.

На вихідних влаштуйте романтичне побачення або просто зробіть сюрприз вашій другій половинці. Проведений разом час зміцнить ваші стосунки та підвищить рівень довіри один до одного.

Сприятливий день: 5 лютого

Несприятливий день: 1 лютого

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Близнюків

Астрологи радять Близнюкам цього тижня бути уважними до власних витрат та витрачати гроші з розумом. Якщо значну частину ваших заощаджень ви витратите на розваги, то будете про це згодом жаліти. Найбільш успішним напрямком цього тижня стане ваша кар'єра. Стосунки з керівництвом та колегами складуться якнайкраще.

Проявляйте цього тижня ініціативність та не бійтеся брати на себе відповідальність. Результати проробленої вами роботи подарують вам чудовий настрій та мотивацію для майбутніх звершень. Друга половина тижня сприятлива для походу до психолога та вивчення іноземної мови. Вам все буде даватися легко та просто.

Вихідні присвятіть роботі по дому. Всі побутові справи в суботу увінчаються успіхом. Неділя – чудовий день для заняття спортом та очищення організму. Не перевантажуйте шлунок важкою їжею. Відмовтеся від алкоголю та дотримуйтеся правильного харчування.

Сприятливий день: 5 лютого

Несприятливий день: 7 лютого

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Рака

Нагальні проблеми на початку тижня ви вирішите дуже швидко, а решту тижня проведете в спокої та гармонії. Не відмовляйтесь від сторонньої допомоги колег чи друзів. В особистій сфері самотнім представникам знаку доведеться робити важливий вибір. Цей тиждень несприятливий для з'ясувань стосунків із начальством. Навіть якщо вас зараз щось не влаштовуйте, залиште цю розмову на кращий час.

Друга половина тижня – це сприятливий час для планування свого бюджету. Подбайте про заощадження, адже інакше є велика ймовірність, що в майбутньому у вас будуть великі і незаплановані витрати.

На вихідних вдалими будуть як і побутові експерименти, так і експерименти із зовнішністю. Неділю присвятіть домашнім справам та саморозвитку.

Сприятливий день: 1 лютого

Несприятливий день: 2 лютого

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Лева

Левів цього тижня чекає багато справ, але ви зі всім впораєтеся та досягнете поставлених цілей. Головне – чітко складіть план на тиждень та постарайтеся все виконати. Така дисципліна допоможе вам бути в тонусі та не випадати з робочого ритму.

В особистосу житті на Левів очікують грандіозні зміни. Ви нарешті дозріли, щоб розповісти своєму партнеру про справжні почуття, тож очікуйте на серйозну розмову. Загалом спілкування матиме позитивний характер.

За можливості, візьміть на роботі один або два дні відпустки та поїдьте кудись на відпочинок. В останній місяць зими вирушіть в засніжені гори, або в маловідомі місця, в яких відкриєте для себе щось нове. Вам треба трохи перезарядитися та змінити обстановку.

Сприятливий день: 2 лютого

Несприятливий день: 7 лютого

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Діви

Цей тиждень дуже сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – спілкуйтесь в мережі. Не виключено, що ви зможете таким чином допомогти собі в роботі. Ймовірно, на вас навіть чекає підвищення на роботі. Самотні представники знаку можуть цього тижня зустріти свою другу половинку.

Жінкам цього тижня рекомендується бути обережнішими під час домашніх справ. Пильну увагу варто звернути на засоби побутової хімії.

На вихідних влаштуйте собі відпочинок в сімейній обстановці, або в колі близьких друзів. Приділіть достатньо часу своїм близьким – проведіть спільний вечір з батьками або другою половинкою.

Сприятливий день: 2 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Терезів

Тиждень для Терезів буде сприятливим для навчання. Якщо ви давно мріяли освоїти якусь професію, записатися на курси, або продовжити вивчення якоїсь мови – не зволікайте. Зорі сприятимуть всім вашим починанням. Для якісного навчання, вам доведеться відмовитися від додаткового навантаження на роботі.

Проблеми з банками чи банківськими картками, які турбували вас останнім часом, нарешті завершаться. Друга половина тижня сприятлива для великих покупок, особливо це стосується техніки. Також Терезів очікують серйозні зміни у ваших стосунках – ви перейдете на новий рівень, тож будьте готові до приємних сюрпризів.

Вихідні проведіть в компанії друзів. Ймовірно, ви познайомитеся з новими та цікавими людьми, які в майбутньому стануть вашими хорошими друзями. Нудьгувати на вихідних вам точно не доведеться.

Сприятливий день: 2 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Скорпіона

Цей тиждень дуже сприятливий для втілення усіх робочих планів – перед вами відкриються великі перспективи. Ваші особисті проєкти дуже сподобаються керівництву. Доведеться пожертвувати вільним часом та вихідними заради роботи, але результат буде вас тішити ще дуже довго.

Не варто відштовхувати людину, яка проявила до вас інтерес, ймовірно, що при ближчому знайомстві все складеться якнайкраще.

П'ятницю проведіть у колі близьких друзів. Приємне спілкування принесе масу задоволень та допоможе упорядкувати свої думки. А от вихідні найкраще присвятити романтичним зустрічам чи спільним поїздкам.

Сприятливий день: 6 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Стрільця

Тиждень сприятливий для виконання домашніх справ та переїзду. Якщо ви довго шукали помешкання, то в першій половині тижня зорі вам посміхнуться, і ви нарешті переїдете в омріяне житло. Цього тижня приділіть увагу прибиранню, купівлі елементів інтер'єру, наповніть дім декором та господарськими товарами.

Налагодження побуту буде вам під силу, ви навіть будете отримувати задоволення від проробленої роботи. Під час спільної праці ви можете зміцнити стосунки з людиною, яка вам дуже подобається. Другу половину тижня присвятіть саморозвитку. Читання якісної літератури та цікавих матеріалів наділять вас чималим багажем знань.

Вихідні добре б було провести на свіжому повітрі, якщо буде не дуже холодно. Прогуляйтеся з близькими вам людьми рідними та улюбленими вуличками, або ж навідайтеся в якесь місце, в якому завжди хотіли побувати, але ніяк не наважувалися.

Сприятливий день: 6 лютого

Несприятливий день: 1 лютого

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Козерога

Особливу увагу цього тижня потрібно звернути на питання, пов'язані з роботою. Це сприятливий час для кар'єрних зрушень. Тож не втрачайте можливість поспілкуватись з колегами або своїм керівництвом.

Головний акцент цього тижня зробіть на духовне зростання та навчання. Не відмовляйтесь від нових знайомств, адже деякі з них вам знадобляться вже найближчим часом. Фінансове положення не зазнає суттєвих змін. Згідно з гороскопом, вам потрібно переглянути свої витратити та зменшити їх там, де це можливо.

Вихідні краще провести активно – до прикладу, поїхати за місто на невелику прогулянку. Субота та неділя особливо сприятливі для цього, тож не втрачайте шанс розслабитись та набратись нових сил на весь наступний тиждень.

Сприятливий день : 3 лютого

Несприятливий день: 5 лютого

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Водолія

Новий тиждень буде сприятливим для ваших фінансів. Ви отримаєте чимале фінансове надходження, або ж вам повернуть давній борг. Окрім цього, тиждень сприятливий для операцій з валютою. А от в особистому житті буде не все так гладко. Можливі сварки та конфлікти з коханою людиною.

Середина тижня сприятлива для вирішення складної роботи, яка пов'язана з паперами. Будьте уважними до свого здоров'я, адже можливе загострення хронічних хвороб. Останнім часом у вас накопичилось багато негативу, який найкраще випустити через спорт. Почніть бігати, займатися йогою або будь-яким іншим видом спорту і ви майже одразу відчуєте покращення настрою та загального самопочуття.

Вихідні – дуже сприятливий час для реалізації планів, пов'язаних з відпочинком. Планування або купівля квитків – обернуться успіхом і ви потрапите на дуже хорошу пропозицію, яка зекономить ваш бюджет.

Сприятливий день: 2 лютого

Несприятливий день: 4 лютого

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 1 – 7 лютого 2021 для Риб

Цей тиждень принесе для вас масу задоволень та приємних вражень. У першій половині тижня ви вирішите всі ваші фінансові проблеми – очікується суттєве грошове надходження. Гроші варто витратити на подорож або на дорогу покупку.

В другій половині тижня вам потрібно організувати свій навколишній простір – тож прибирання чи дрібний ремонт будуть дуже доречними. Також цей період сприятливий для зустрічей з друзями.

Не беріть цього тижня жодної додаткової роботи, яка буде змушувати працювати вдома або допізна. Всіх грошей ви не заробите, а от нанести шкоду здоров'ю та психічному здоров'ю зможете дуже легко. Пам'ятайте про відпочинок, інакше ви просто "згорите" на роботі і не отримаєте за це жодної винагороди.

Сприятливий день: 6 лютого

Несприятливий день: 3 лютого